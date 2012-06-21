У квітковій фірмі Forever Rose London, яку заснував громадянин ОАЕ Ебрахіма Аль Самаді, створюють композиції з троянд, які можуть радувати своїм виглядом протягом довгих років, пише CNN. У компанії заявили, що навчилися уповільнювати природний процес в’янення квітів. Для створення композиції використовують троянди, вирощені в Еквадорі. Флористи кажуть, що завдяки вулканічному ґрунту в цій країні троянди мають особливо міцні пелюстки, тому добре зберігаються.

Щоб троянди якомога довше зберігали свіжий вигляд, їх обробляють гліцерином, потім піддають сушінню і після цього виставляють під спеціальні скляні куполи для додаткового захисту.

Інші флористичні компанії теж використовують гліцерин для збереження троянд протягом тривалого часу. Але розкішні витвори Forever Rose одні з найдорожчих у світі. Квіткові композиції вартістю майже 80 тисяч доларів приваблюють вибагливих і заможних клієнтів. Серед найнезвичніших замовлень — аранжування у вигляді Ейфелевої вежі та квітковий єдиноріг