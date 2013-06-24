На базі Державної судової адміністрації України (ДСАУ) презентували мобільний додаток «єСуд», завдяки якому за допомогою смартфона можна скористатися судовими послугами, повідомляє Укрінформ. Як зазначив заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький, мобільний застосунок «єСуд» — новий електронний сервіс судової системи.

Користувач може переглядати всі документи у справах, в яких він є учасником, починаючи від своєї позовної заяви і завершуючи рішенням суду по суті. Також користувач отримує всі повідомлення — виклики на судові засідання чи повідомлення про надходження нових документів у справі. Можна дізнатися, що стосовно користувача чи проти нього хтось звернувся до суду, ознайомитися з усіма проєктами чи заявами, які він формував чи подавав у повній версії підсистеми «Електронний суд» тощо.

Мобільний застосунок «єСуд» створено ДСАУ в партнерстві з фахівцями Програми розвитку ООН (ПРООН).