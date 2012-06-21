Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У час карантину надто важливі позитивні емоції, погідний настрій. Тернопільська письменниця Валентина Семеняк була приємно вражена, коли днями отримала звістку з Болгарії. З’ясувалося, що в цій країні рекламна агенція Leia’s Funky ART випустила екологічні торбинки та футболки, на якій зобразила казкові персонажі книжки української авторки «Хто загубив усмішку?»
Уперше ця казка побачила світ п’ять років тому в тернопільському видавництві «Тернограф». Її наклад був лише пів тисячі примірників, тож швидко розійшовся серед маленьких читачів. На зустрічах у школах, дитсадках, бібліотеках Валентину Семеняк часто запитували, де можна придбати це видання. Адже авторка порушує в ньому актуальну проблему. Головна героїня – дівчинка Яринка літні канікули проводила хіба біля комп’ютера. Усмішці дуже надокучило це Яринчине захоплення й вона втекла від неї та поринула в різні веселі пригоди. Тож пані Валентина вирішила ще трохи доповнити казку та перевидати з яскравими й барвистими ілюстраціями художниці Лесі Носихіної. У переддень оголошення карантину в Україні саме закінчила верстку, тепер треба почекати, коли від нас утече коронавірус, аби книжку видрукували.
Примітно, що з героями казки Валентини Семеняк «Хто загубив усмішку?» вже познайомилися не лише маленькі українці, а й болгари. Адже два роки тому ця книжка болгарською мовою вийшла у видавництві ИК «Простар пъблишинг» ЕООД у місті Шумен. Переклала її Благоміра Костова, похресниця авторки, а проілюструвала Адріана Христова. Власне, малюнки Адріани й з’явилися зараз на екологічних торбинках і футболках. Цікаво, що їх можна придбати не деінде, а саме в книгарнях.
Принагідно зазначити, що книжку болгарською мовою торішнього літа Валентина Семеняк репрезентувала діткам дитсадка «Пчелічка» у місті Шумен. Вони дуже були втішені, що однією з героїнь казки є саме бджілка – пчелічка. Тож вихователька пообіцяла, що разом з хлопчиками та дівчатками підготують постановку за мотивами твору української казкарки. Зрештою, другокласники із села Купчинці Козівського району на Тернопіллі минулої осені вже інсценізували казку «Хто загубив усмішку?» й запросили на виставу Валентину Семеняк.