Популярний іспанський курорт в Бенідормі розпочав формувати списки туристів, які грубо порушують правила громадського порядку. Їм можуть заборонити навіть в'їзд в країну.
Найбільше запитань до відпочиваючих британців, які систематично стають героями місцевої кримінальної хроніки. Серед претензій - галасливі наркотичні вечірки, спроби розплатитися фальшивими грошима, надмірне вживання алкоголю.
Місцевим закладам громадського харчування, готелям і лікарням вже видали спеціальні бланки, куди вони повинні вносити відомості про порушників.
За підсумками сезону влада Бенідорму розгляне список тих, що провинилися. Їх більше не пустять на курорт. Крім того, відомості про бешкетників будуть передані в МЗС Іспанії та прикордонним службам, щоб небажані гості не змогли більше приїхати в цю країну, повідомляє Асоціація туроператорів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»