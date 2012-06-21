Президент Володимир Зеленський уперше вручив відзнаку «Національна легенда України». Нею нагороджуватимуть громадян, іноземців та осіб без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежності нашої країни, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові. А також за вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, активну благодійну та громадську діяльність.

«Найповніший і найголовніший зміст саме в тому, що перед нами живі легенди. Вдячний, що народився, живу і з дитинства знаю вашу творчість, результат вашої роботи в культурі, спорті, мистецтві», — наголосив Володимир Зеленський.

Українські вулиці та проспекти варто називати на честь талановитих постатей сучасності, які живуть поруч з нами, ходять поміж нас. Адже для людини цінні оплески, які вона чує, квіти, які бачить, і та нагорода, по яку вона може піднятися на сцену й виголосити промову, яку, можливо, готувала з дитинства, повідомляє Офіс Президента.

Щороку країна відзначатиме видатних співвітчизників, які досягли вершин у галузях культури, спорту, науки. Напередодні свята перші відзнаки отримали сім видатних українців. Сім великих імен. Сім національних легенд.

Отже, відзнаку одержали: співачка народна артистка України та Герой України Софія Євдокименко-Ротару; поет-пісняр, драматург, сценарист, народний артист та Герой України Юрій Рибчинський; генеральний директор — художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського народний артист та Герой України Михайло Вантух; живописець народний художник України Іван Марчук; артистка балету, балетмейстерка народна артистка України Олена Потапова; заслужений майстер спорту, заслужений тренер України Олег Блохін. Відзнаку, присуджену посмертно композиторові, народному артистові та Героєві України Мирославу Скорику, Президент вручив його дружині Адріані Скорик.

«Забігаючи наперед, хочу сказати: хтось точно не побачив сьогодні своєї улюбленої поетеси, актриси, музиканта, спортсмена. Це не значить, що ми не вважаємо їх легендами — це значить, що Україна має сотні легенд. Усіх їх буде вшановано Україною. Ця премія відбуватиметься щороку. І щороку так, як і цьогоріч, від себе та від імені нашої держави я, вклоняючись, казатиму вам «дякую». Кожному з вас», — підсумував Володимир Зеленський.

А ввечері у Маріїнському парку відбувся яскравий урочистий концерт, присвячений заснуванню нової відзнаки.

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