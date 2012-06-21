На запрошення Президента Литви Гітанаса Наусєди вчора Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до цієї країни. Першим пунктом перебування стала участь у святкових заходах з нагоди відзначення Дня державності Литви, приуроченого до коронації короля Міндаугаса (Міндовга) та його зусиль у побудові державності.

На площі біля президентського палацу урочисто підняли державний та історичний прапори Литовської Республіки, відбулися показові виступи підрозділу почесної варти.

«Це й часи Великого князівства Литовського — однієї з провідних держав Європи, де вільно співіснували литовці та українці. Це Литовські статути, джерелами яких були, зокрема, литовське та українське звичаєве право. Примітно також, що дочка короля Міндаугаса була дружиною молодшого сина короля Данила Галицького — Шварна Даниловича, Великого князя Литовського», — зазначив у вітальній промові Володимир Зеленський.

«Сьогодні Україна захищає власну державність, суверенітет і територіальну цілісність. І весь цей час на цьому шляху Литва — наш надійний і незмінний партнер. Тільки та держава, яка має велику історію власної державності, яка високо її цінує і знає, що таке боротися за свою незалежність, може так щиро підтримувати державність іншої, поважати її боротьбу та захист власної незалежності. Литва однією з перших засудила анексію Криму з боку Російської Федерації. Литва першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Європейського Союзу», — цитує пресслужба ОПУ слова Володимира Зеленського.

І так само Україна завжди буде готова прийти на допомогу цій дружній і сусідній країні. «Україна й Литва не мають спільного кордону, та мають найголовніше — спільні цінності, інтереси й прагнення. А отже, й спільний шлях до успішного спільного завтра», — зазначив Володимир Зеленський.

Сьогодні у Вільнюсі відбудеться 4-та міжнародна Конференція з питань українських реформ. Під час візиту також заплановано проведення переговорів Володимира Зеленського з Гітанасом Наусєдою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.