Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У зв'язку з ростом поширення коронавірусної інфекції уряд Грузії прийняв рішення повернути масковий режим.

З вівторка, 10 серпня, носіння масок обов'язкове у відкритому і закритому просторах, де збираються більше п’яти осіб.

Крім того, згідно з поширеною Координаційною радою з питань боротьби з коронавірусом повідомленні, як і раніше заборонено проведення поминок, весіль та інших масових заходів в об'єктах громадського харчування. У разі порушення цього правила власник громадського харчування буде оштрафований на 10 тисяч ларі, це майже 87 000 гривень.

Крім того, ще з минулого року в країні не працюють нічні клуби – контроль за виконанням цього обмеження буде посилений.

З початку пандемії в Грузії було виявлено 428 тисяч випадків корона вірусної інфекції, від хвороби померло понад шість тисяч осіб. Повністю вакциновані понад 165 тисяч осіб. Обов'язкове використання масок на відкритому повітрі було знято в Грузії 22 червня, при цьому їх носіння в закритому приміщенні залишалося в силі.