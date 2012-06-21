Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Команда археологів, які проводять розкопки в ізраїльській долині Тімна, вважають, що вони з'ясували, чому цар легендарних багатств Соломон був таким багатим.

Близький Схід, особливо територія, яка включає Ізраїль, Йорданію, Палестину і Єгипет, багата на древні артефакти. Велика частина пустель Ізраїлю надала археологам десятки предметів з сотень, якщо не тисяч років тому. Однією з таких знахідок, коли бедуїнські пастухи кіз виявили серію рукописів, сталася в 1940-х роках.

Знайдені в Кумрані тексти, написані на папірусі і пергаменті, пізніше були названі Сувоями Мертвого моря. Вони були знайдені в 11 печерах в період з 1947 по 1956 рік. Біблійні написи на свитках датуються восьмим століттям до нашої ери.

Долина Тімна знаходиться на південь від Кумрана, глибоко в ізраїльській пустелі. Археологічні бригади проводять тут розкопки з 1964 року.

Починаючи з середини 1960-х років дослідники, що працювали там, «виявили мережу шахт, які, як вважається, розроблялися рабами за царя Соломона, про які йдеться в документальному фільмі « Секрети: копальні царя Соломона »».

У документальному фільмі йдеться, що археологи «могли виявити» джерело легендарного багатства царя Соломона.

Професор Тель-Авівського університету Ерез Бен-Йосеф підрахував, що 3000 років тому, під час правління Соломона, виробництво на цьому місці процвітало.

Однак попри те, що можна було очікувати, рудники заповнені не золотом чи сріблом, а міддю. Бен-Йосеф вказує на покажчики навколо ділянки, які передбачають масове виробництво міді.

Показуючи шматок чорного каменю в руках, Бен-Юсеф говорить: «Весь чорний матеріал – це шлак, це відходи печей.

«Це дуже важливе свідчення стародавнього виробництва міді на цій території».

Значення знахідки полягає в тому, що вона показує, що в стародавні часи мідь була найбільш затребуваним товаром. Нині це звичайний товар, але тоді це було не так.

Професор Бен-Йосеф продовжує: «Мідь у той період історії була найважливішим економічним ресурсом.

«Це була найприбутковіша галузь».

Долина Тімна розташована на півдні Ізраїлю, приблизно в 30 кілометрах на північ від затоки Акаба і міста Ейлат.

За словами доктора Мохаммада Наджара 3 000 років тому мідь була тим же, чим зараз є сира нафта, незамінним і цінним товаром.

Він каже: «Тому що без нафти нині не обійтися, а в той час не можна було обійтися без міді».

The Express відзначає, що мідь «була в центрі радикального поворотного моменту в історії людства». Вперше люди «витягували метали з гірських порід і перетворювали їх в інструменти і зброю».

Наджар називає цей момент «квантовим стрибком», коли люди почали виробляти свої власні матеріали. За словами Thought Co, мідь була першим металом, який оброблявся людьми.

Мохаммад Наджар вивчив стародавні процеси обробки міді і показав у згаданому документальному фільмі, як люди царя Соломона обробляли природну мідь, знайдену в печерах.