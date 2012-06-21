У селі Дернів у Кам’янка-Бузькому районі на Львівщині урочисто відкрили відреставровану дерев’яну церкву Святого Микити. Вона належить до пам’яток архітектури національного значення. Цей храм звели із соснових брусів у 1660-х роках у стилі галицької школи народної архітектури. До 1940-х церквою опікувалася місцева землевласниця. Після Другої світової війни тут функціонував музей, а згодом — дитячий садочок, внаслідок чого від інтер’єру майже нічого не залишилося. Унікальна споруда перебувала в аварійному стані.
Два роки тому, поінформували в облдержадміністрації, на реставрацію церкви в Дернові надали півмільйона гривень, враховуючи співфінансування з районного бюджету 150 тисяч. Торік на цю добру справу спрямували ще 330 тисяч гривень. У храмі замінили перекриття, вікна, відновили підлогу, двері, реставрували хрести, розчистили стіни, щоб зберегти стінопис ХІХ століття. Понизили рівень ґрунту навколо споруди, облаштували захист від блискавки і зробили вогнезахисну обробку.Нині церкву в Дернові збережено в автентичному вигляді: три- зрубна, одноверха, без прибудов і дуже компактна за розмірами. Перебуває вона на балансі департаменту архітектури й розвитку містобудування обласної держадміністрації й уже ввійшла до туристського маршруту.