Наступного року держава впроваджує безплатну психологічну допомогу для ветеранів та їхніх рідних, повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

«У кожного захисника, який повертається із фронту, має бути змога піклуватися про своє ментальне здоров’я. Наше завдання нині — створити дієву систему надання психологічної допомоги, доступної для кожного ветерана, який її потребує. Саме тому з ініціативи Мінветеранів уряд схвалив постанову, якою вдосконалено надання психологічної допомоги для ветеранів та членів їхніх родин у позаклінічніх випадках», — поінформувала вона.

Міністр наголосила, що таку допомогу надають за трирівневою системою. Другий і третій рівень — за кошти Мінветеранів. І надання якісної психологічної допомоги має відбуватися насамперед у громадах, в які повертатимуться українські захисники і захисниці.

«Мінветеранів відшкодовуватиме вартість наданих послуг із психологічної допомоги спеціалізованим закладам будь-якої форми власності, зокрема фізичним особам-підприємцям, які надають такі послуги. Це означає, що наступного року держава сплачуватиме за надання психологічної допомоги ветеранам та їхнім рідним, тобто безплатно для них», — наголосила Юлія Лапутіна.

Мінветеранів нагадує: у країні запроваджено трирівневу систему психологічної допомоги ветеранам. Перший рівень — соціально-психологічна підтримка та супровід. Другий — психологічна допомога. Послуги можуть надавати в сімейній та груповій формах чи дистанційно. Третій рівень — комплексна медико-психологічна допомога.