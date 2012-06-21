Нещодавно вчені зі Скандинавії презентували клей, який не має побічних ефектів, але володіє ефективністю в травматології. Новинка з легкістю твердне і надійно закріплюється, незважаючи на вплив кисню і води. Така методика склеювання є тришаровою, в ній присутні волокно, клей і знову волокно. На всю процедуру у лікарів йде не більше п’яти хвилин, а з’єднання максимально міцне.
Раніше вчені відзначали, що створити якісний клей для пошкоджених ділянок тіла вкрай складно, тому як всі наявні адгезіви не настільки сильні, щоб мати можливість утримати кістку.