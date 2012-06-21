"У липні цього року, порівняно з груднем 2020-го, бензин А-92 подорожчав на 22,5% до 29,2 гривень за літр. Бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельне паливо - на 18,0% до 28,4 гривень", - повідомляє Держстат.

Скраплений газ для автомобілів з початку цього року подорожчав на 25,3% до 15,9 грн/л.

За 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% і коштував 25 грн/л. Ціна на бензин А-92 знизилась на 11,7% до 23,8 грн. На дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 грн. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 грн/л, пише РБК-Україна.

14 травня Кабінет Міністрів України запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне в Україні.

На засіданні уряду внесли зміни до карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. На період дії карантину встановили граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни. На дизельне пальне - не більш ніж 7 грн/л, на бензин - не більш ніж 5 грн/л.