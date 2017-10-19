В Україні вже кілька років за підтримки Міністерства юстиції працює система з понад 500 центрів безоплатної правової допомоги, яку повністю фінансують з держбюджету. Первинну правову допомогу можуть безкоштовно отримати всі громадяни незалежно від рівня доходів і соціального статусу. А ось безоплатну вторинну правову допомогу, яка стосується судових справ (оформлення документів для звернення до суду, послуги адвоката для представництва інтересів людей у суді та правоохоронних органах), — представники окремих категорій.

Однак існує категорія громадян, котрим навіть безоплатна правова допомога малодоступна. Люди на візках або незрячі не можуть самостійно дістатися місця консультування. Людині з порушеннями слуху потрібен перекладач жестової мови. А що казати про лежачих хворих, які навіть зі сторонньою допомогою не можуть поїхати до найближчого центру? Проте у них також є шанс отримати безоплатну правову допомогу.

Протидіяти махінаціям

— Ми зрозуміли, що є проблема доступності правової допомоги нашого Центру людям з важкими формами інвалідності. Тому запроваджуємо практику виїзних так званих дистанційних або мобільних пунктів консультацій, — розповідає «УК» Сергій Бреус, виконувач обов’язків директора Четвертого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. — Тісно співпрацюємо з Українським товариством глухих, консультуючи двічі на місяць людей з вадами слуху на базі Центрального правління УТОГ. У нашому штаті є перекладач жестової мови. Також із липня цього року почали співпрацю з Українським товариством сліпих. І тепер незрячих раз на місяць консультуємо з правових питань у Центральній спеціалізованій бібліотеці УТОС ім. Островського. Ми не випадково обрали такі місця — вони знайомі й зручні для відвідування цим людям. А до лежачих виїжджаємо додому й на місці їх консультуємо.

Люди з інвалідністю звертаються до центру з різними проблемами: визнання близьких родичів недієздатними, розірвання шлюбу, захист прав споживачів, дооформлення спадщини, розірвання договорів довічного утримання та дарування тощо. Тільки цього року фахівці Четвертого київського місцевого центру надали правову допомогу понад 100 особам з інвалідністю.

Часто ця найвразливіша категорія громадян стає жертвою махінацій. І фахівці центрів безоплатної правової допомоги намагаються врятувати людей і встановити справедливість.

— До нас звернувся літній чоловік з інвалідністю з проханням допомогти припинити дії, спрямовані на стягнення боргу за кредитним договором, оскільки кредит було оформлено на викрадений паспорт чоловіка, — розповідає Сергій Бреус. — Центр призначив адвоката, яка підготувала позов і представляла інтереси постраждалого в суді. У підсумку Оболонський районний суд м. Києва виніс рішення про задоволення позовних вимог потерпілого і визнання недійсним кредитного договору та зобов’язав фінансову компанію припинити будь-які дії, спрямовані за стягнення заборгованості з нашого клієнта. І таких справ багато, більшість вдається вирішити на користь наших клієнтів.

Юридична абетка

Фахівці центру постійно беруть активну участь у різноманітних соціально-правових заходах. Так, юристи у вересні цього року взяли участь в інформаційно-просвітницькому заході «Правова абетка для людей з інвалідністю», де пройшла зустріч реабілітантів Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів з юристами різних організацій. Фахівці центру розповіли про різні форми захисту прав людини, право людей з інвалідністю на професійну допомогу, електронні сервіси Мін’юсту, як встигнути звернутися до суду без сплати судового збору і пропуску строків позовної давності.

А про порядок створення та реєстрації громадських організацій осіб з інвалідністю фахівці центру розповідали торік у листопаді на семінарі для інвалідів війни «Створення та діяльність підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні». Семінар організувала ВГО «Національна асамблея інвалідів України».

Не залишаються поза увагою й діти з інвалідністю. Недавно фахівці центру поспілкувалися з учнями спецшколи-інтернату №17 для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. Учням розповідали про їхні конституційні права і гарантії соціального захисту. Знайомили з національними й міжнародними органами, що захищають права дітей. Покроково пояснили порядок звернення по захист прав до правоохоронних органів.

На базі центру створено просвітницько-правовий проект для людей з інвалідністю «Школа рівних можливостей». У червні цього року було організовано вже вдруге «Школу рівних можливостей» для людей з вадами слуху, щоб підвищити навички громадян у сфері захисту прав людини.

КОРИСНИЙ КОНТАКТ

Інформацію про адресу найближчого місцевого центру чи бюро правової допомоги можна отримати за номером контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0-800-21-31-03 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів, цілодобово).