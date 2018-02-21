Під страховим захистом Фонду соціального страхування України нині перебувають 12 мільйонів осіб, а також понад 207 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей постійно отримують страхові виплати зі страхування від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Фонд забезпечує своєчасно і у повному обсязі виконання своїх зобов’язань перед застрахованими особами, потерпілими на виробництві та членами їх сімей, зокрема щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат, медичних та соціальних послуг, які становлять понад 92% видаткової частини бюджету Фонду.

Виконуючи завдання щодо реалізації державної соціальної політики, ми переорієнтовуємо Фонд на зручну інституцію для людини і запроваджуємо адресність програм соціального захисту наших громадян. Прогресивний підхід «гроші ходять за людиною» — вже реальність. Ідеться зокрема про спрощення відшкодування витрат як на безпосередньо реабілітаційне лікування застрахованих осіб, так і оздоровлення потерпілих на виробництві.

Підвищення виплат

Один з пріоритетів Фонду — і надалі продовжувати практику підвищення соціальних стандартів. На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей» з 1 січня проведено осучаснення страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей за 2008—2011 роки. Підвищення торкнулося майже 170 тисяч осіб, або 82% усіх отримувачів страхових виплат у Фонді, при цьому розмір їхніх щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 464 гривні.

Наступне збільшення виплат потерпілим на виробництві та членам їх родин відбудеться у березні поточного року. Тоді буде збільшено розмір щомісячних страхових виплат усім потерпілим на виробництві та членам їх сімей на 20%. Розмір страхових виплат буде перераховано майже 207 тисячам осіб. Це дасть змогу збільшити щомісячну страхову виплату майже на 500 гривень.

Також передбачено, що для потерпілих, у яких після проведеного перерахування розмір щомісячної виплати в перерахунку на 100% втрати працездатності буде меншим від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року, встановити новий розмір щомісячної страхової виплати з урахуванням відсотка втрати працездатності та розміру мінімальної заробітної плати 3200 гривень.

Новий механізм надання послуг

Уже з початку цього року запрацював новий механізм забезпечення відновлювальним лікуванням наших громадян: замовлення та розподіл путівок на відновлювальне лікування за рахунок коштів Фонду замінило адресне забезпечення медичною реабілітацією. І вже цією програмою скористалися майже 1700 осіб.

Фактично ми спростили порядок забезпечення відновлювальним лікуванням. Тепер після висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності реабілітації за певним профілем у лікарню до пацієнта прибуває фахівець Фонду та разом із хворим заповнює заяву про забезпечення реабілітаційним лікуванням. Застрахованій особі надається перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації, які відповідають вимогам за профілем його хвороби, та пропонується обрати відповідний санаторій. Далі Фонд узгоджує із санаторієм, обраним застрахованою особою, можливість приймання на реабілітаційне лікування та дату заїзду хворого. Після цього укладають тристоронній договір — між застрахованою особою, органом Фонду та санаторно-курортним закладом.

Такий крок має на меті забезпечити відновлення здоров’я в реабілітаційних відділеннях санаторіїв значно більшої кількості застрахованих осіб, оскільки цей механізм передбачає розширення мережі закладів охорони здоров’я, які можуть направляти хворих на реабілітаційне лікування.

Що стосується профільних медичних напрямів, за якими Фонд фінансує реабілітацію, то це: нейрореабілітація, м’язово-скелетна, кардіо-пульмонарна реабілітація, медико-психологічна реабілітація учасників АТО, реабілітація після оперативних втручань на органах зору, у разі порушення перебігу вагітності, інша (соматична) реабілітація.

Право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм має кожна застрахована особа за наявності медичних показань. Вартість відновлювального лікування на 100% покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Електронний лікарняний

Ще один масштабний проект, на реалізації якого зосереджено зусилля Фонду спільно з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством соціальної політики, — створення і запуск електронного реєстру лікарняних. Адже потреба відмовитись від паперових носіїв, що ускладнювали життя всім — і тим, хто бере лікарняний, і лікарям, і тим, хто потім цей лікарняний супроводжує і фінансує, — виникла давно.

Отже, працюємо над створенням прозорої системи, де не буде можливості для зловживань і необґрунтованих виплат. Абсолютно чітко усвідомлюємо, що у цій сфері є корупційна складова. І її усунення дасть змогу зменшити необґрунтовані видатки на лікування та направити їх на реальну медичну допомогу тим, хто її насправді потребує.

Це матиме такий вигляд. У єдиній базі лікарняних листків міститимуться відомості про кожного застрахованого. Якщо лікар встановив, що людина через хворобу не може вийти на роботу, він вносить у реєстр відповідні відомості. І про відкриття цього електронного лікарняного відразу стає відомо зацікавленим сторонам: і роботодавцю, і Фонду.

Євген БАЖЕНКОВ,

директор виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України