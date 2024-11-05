Зимова програма «єПідтримка» має стати дієвим механізмом підтримки української армії. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко з найбільшими благодійними фондами та волонтерськими організаціями.

Вона розповіла волонтерам, що Україна має два великих напрями фінансування. Перший — це оборона, зокрема зарплати військових, які фінансують коштом наших внутрішніх ресурсів, зокрема податків. Другий — це соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.

«Сектор оборони та зарплати військових — це пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі «єПідтримка» кожен, хто отримає 1000 грн від держави, зможе підтримати ними армію через благодійні фонди та волонтерські організації. Кошти буде зараховано людям на картку «Національний кешбек», після чого ви можете перетворити цю тисячу на дрони та РЕБи для нашої армії», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона подякувала волонтерам та благодійним фондам, які вже долучилися до комунікації програми «єПідтримка» та «Національний кешбек», а також закликала активніше розповідати громадянам про важливість цих ініціатив.

«Я бачу правильну комунікацію від військового середовища: якщо ти не знаєш, як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна, — відкрий картку «Національний кешбек» та задонать на ЗСУ. Фонд «Повернись живим» активно закликає, щоб «Національний кешбек» став національним донатом. Рішення витрачати «єПідтримку» на армію надзвичайно важливе, бо, на жаль, нині рівень донатів нижчий, ніж на початку вторгнення», — додала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму «єПідтримка», що передбачає виплату тисячі гривень українцям. Кошти надходитимуть на картку «Національний кешбек», яку сьогодні можна відкрити у 12 банках, після чого потрібно активувати у «Дії».

Отримати кошти треба протягом зими — грудень, січень, лютий. Витратити їх можна буде на оплату комунальних та інших послуг, зокрема транспортних, на культурні послуги, купівлю українських книжок і пожертви. Окремо Президент доручив уряду опрацювати внесення українських ліків у програму.

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з представниками фармацевтичних мереж і виробників ліків. Зустріч відбулася 1 листопада.

«1000 грн «єПідтримки» надійде українцям на картку «Національного кешбеку». Це заощадить час і ресурс, адже систему «Національного кешбеку» вже побудовано, вона пройшла всі випробування. Люди отримали перші виплати кешбеку й навіть почали його витрачати. Кошти за програмою можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи пожертви. Ми хочемо доповнити перелік, куди може бути спрямовано 1000 грн «єПідтримки»: на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, до програми «Національний кешбек» уже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та приблизно 250 продавців ліків і медичних виробів. Розширення витрат програми на ліки і медичні вироби дасть змогу підтримати не тільки громадян, а й українських фармвиробників.

Перший віцепрем’єр додала, що програма «єПідтримка» поширюватиметься на всіх українців — дорослих та дітей. Особлива увага буде на тому, щоб кошти змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику. Вона нагадала, що під час дії попередньої програми «єПідтримка» та програми допомоги розміром 6500 грн у 2021 — 2022 роках українці витратили понад 500 мільйонів гривень на медикаменти.

Джерело: Міністерство економіки