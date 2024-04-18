Залучення американських інвестицій потрібне українській економіці для відбудови та зростання. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

«Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат, щоб заохотити потенційних інвесторів. Головна передумова для цього — надання Україні додаткових систем ППО. Це дасть змогу захистити всю нашу цивільну інфраструктуру від російського тероризму», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, особливої уваги уряд надає розвитку співпраці з американськими виробниками зброї та боєприпасів. Також Україна зацікавлена в розвитку логістичних маршрутів та енергетичного сектору.

Денис Шмигаль і Пенні Пріцкер спільно провели зустріч із представниками деяких найбільших американських компаній, які хочуть інвестувати в Україну або вже ведуть в Україні бізнес-діяльність.

«Ми хочемо, щоб США були одним з наших ключових партнерів не тільки в оборонній галузі, а й в економічній. Маємо багато перспективних проєктів», — зауважив очільник українського уряду. Він додав, що експортно-імпортний банк США надає 3 мільярди доларів для фінансування контрактів та проєктів в Україні.

Денис Шмигаль розповів підприємцям про найперспективніші галузі нашої економіки: енергетика, аграрна галузь, оборонна промисловість, видобуток і переробка критичної сировини, а також ІТ.

«Україна змінюється вже зараз. Ми впроваджуємо європейські реформи. Надаємо ключову увагу питанню верховенства права й антикорупції. Пропонуємо інвесторам податкові та регуляторні пільги, а також розширюємо проєкти страхування воєнних ризиків», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль запропонував нашим партнерам зі США створити наглядову раду для Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest. У неї ввійдуть керівники американських компаній. Це, за його словами, дасть змогу поліпшити співпрацю, залучити нові американські інвестиції на наш ринок і сприятиме операційній роботі американських компаній в Україні на щоденній основі.

Україна очікує, що приватний сектор штату Іллінойс активно долучиться до відновлення нашої держави. Це зазначив Прем’єр-міністр України, спілкуючись зі ЗМІ за підсумками зустрічі з губернатором штату Іллінойс Джеєм Пріцкером та спеціальною представницею США з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер.

«Символічно і важливо, що візит до Сполучених Штатів починається в Іллінойсі — штаті, який виявив надзвичайну підтримку України в нашій боротьбі за свободу. Україна назавжди запам’ятає щедрість людей Іллінойсу. Вони були серед перших, хто надав критичне медичне обладнання і підтримав ініціативу «Швидкі допомоги для України». Завдяки вашим волонтерам було доставлено 75 швидких в Україну, які щодня рятували українські життя», — сказав очільник українського уряду.

Як зазначив Денис Шмигаль, ініціативу у відновленні України можуть проявити не лише держави чи міжнародні інституції, а й міста і громади.

«Сподіваюся, що Чикаго й інші громади Іллінойсу виявлять бажання взяти на себе патронат над постраждалими від війни українськими містами. Це буде ще один важливий вияв солідарності, яка так потрібна Україні», — сказав очільник українського уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна завжди цінуватиме солідарність Сполучених Штатів, яку вони виявили з перших годин повномасштабного вторгнення. Зокрема він відзначив принципове рішення сотень американських компаній, які впровадили власні санкційні заходи проти росії та вийшли з російського ринку.

«Ми закликаємо компанії, які ще ведуть бізнес в рф і мають штаб-квартиру в Іллінойсі, зробити так само. Приєднатися до тих етичних і соціально відповідальних компаній, які не допомагають росії заробляти гроші на війну з Україною», — сказав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував Джею Пріцкеру за підтримку ініціатив для допомоги Україні та Пенні Пріцкер за залученість в українські справи.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ