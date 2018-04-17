1 березня проведено другий етап підвищення щомісячних страхових виплат: їх збільшено на 20 відсотків

Людина, яка працює, завжди має бути впевненою в тому, що вона захищена від ризиків, пов’язаних із втратою здоров’я під час виконання трудових обов’язків. Важливий механізм реалізації прав громадян на соціальний захист — ефективна система соціального страхування, завдяки чому застраховані особи, потерпілі на виробництві, та члени їхніх родин отримують належні виплати і послуги.

Фонд соціального страхування України проводить послідовну роботу щодо підвищення ефективності системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, створюючи всі необхідні умови для справедливого забезпечення українців страховими виплатами. Передусім говоримо про зростання щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві та членів їхніх сімей.

Для реалізації політики уряду щодо підвищення соціальних стандартів та створення ефективної системи надання послуг цього року ми продовжили започатковану 2012-го практику осучаснення щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей і вже здійснили кілька підвищень щомісячних страхових виплат, як вимагає постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей».

Зокрема, збільшено виплати особам, які мали право на виплати станом на 1 січня 2018 року і мали право на перерахування сум щомісячних страхових виплат за період з 1 березня 2008-го по 1 березня 2011-го. Це осучаснення щомісячних страхових виплат здійснено шляхом визначення розміру щомісячної страхової виплати із збільшеного розміру заробітної плати, з якої станом на 1 березня 2017 року розраховували суми щомісячних страхових виплат.

У підсумку щомісячні страхові виплати збільшено майже 170 тисячам осіб, яким страхові виплати призначалися до 2012 року, або 82% усіх отримувачів страхових виплат у Фонді. Розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 464,2 гривні. Серед цієї групи отримувачів щомісячних страхових виплат близько 38 тисяч — внутрішньо переміщені особи. А середній розмір зростання виплат саме для цієї категорії становив 438,9 гривні.

Унаслідок застосування нового механізму осучаснення через збільшення середньої заробітної плати забезпечено підвищення соціального захисту та відновлено соціальну справедливість. Адже відбулося істотне підвищення щомісячних страхових виплат соціально незахищеним особам, які мають високий відсоток стійкої втрати професійної працездатності, але мали низький рівень заробітної плати перед настанням страхового випадку.

Для потерпілих, яким встановлено 100% стійкої втрати професійної працездатності та страхові виплати призначали до 2008 року, середній розмір підвищення щомісячних страхових виплат максимальний, він становив 1281,92 гривні.

Другий етап підвищення виплат відбувся 1 березня. З цього дня всім потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей виплати збільшено на коефіцієнт 1,2. Після проведеного перерахунку розмір щомісячних страхових виплат підвищився для 207 тисяч потерпілих на виробництві та осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника. При цьому розмір таких виплат в абсолютному обрахунку зріс у середньому на 514 гривень. Серед тих, для кого відбулося зростання виплат, чималу кількість становлять внутрішньо переміщені особи — майже 45 тисяч отримувачів. Середній розмір зростання виплат у них становив 581,7 гривні.

Через застосування обмеження максимального розміру щомісячної страхової виплати у майже 200 осіб розмір щомісячної страхової виплати залишився на попередньому рівні. На дату підвищення ця сума дорівнювала 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Отже, верхній поріг виплат потерпілим не може перевищувати 17 620 гривень.

Не обійшли увагою і ту категорію постраждалих, хто на момент страхового випадку отримував відносно низьку заробітну плату. Потерпілим на виробництві, у яких після проведеного в березні перерахунку розмір середньої заробітної плати виявився меншим за 3200 гривень, його було відкориговано у бік збільшення. У підсумку розмір щомісячної страхової виплати підвищено для 4,2 тисячі потерпілих із низьким розміром заробітної плати перед настанням страхового випадку. При цьому середній розмір щомісячних виплат у них збільшився на 368,8 гривні.

Унаслідок перерахунків, проведених Фондом соціального страхування України протягом перших місяців цього року, середній розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей збільшився на 892,3 гривні, або на 40,6 відсотка. Щомісячні страхові виплати шахтарям та членам їхніх сімей у середньому зросли на 1070,4 гривні.

У Фонді соціального страхування України свідомі того, що маємо ще активніше впроваджувати інноваційні зміни у сфері соціального страхування, спрямовані на поліпшення соціального захисту наших громадян та задоволення потреб кожної застрахованої особи, всіх потерпілих на виробництві та членів їхніх сімей.

Тому ми наполегливо працюємо над підвищенням виплат нашим громадянам, покращенням якості надання послуг, створенням всіх можливих умов для усунення обмежень життєдіяльності потерпілих на виробництві, відновлення і компенсації їхніх порушених або втрачених здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності.

Сподіваюся, що наші намагання поліпшити життя людей з особливими потребами, малозабезпечених і найбільш знедолених, тих, хто потребує піклування держави і суспільства, будуть успішними й рік у рік примножуватимуться.

Євген БАЖЕНКОВ,

директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України,

для «Урядового кур’єра»