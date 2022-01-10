У Закарпатській області працівники відділень Фонду соціального страхування старий рік зустрічали не без хвилювання. Цьому сприяла постанова правління Фонду соціального страхування України «Про внесення змін до структури Фонду соціального страхування України та граничної чисельності працівників Фонду соціального страхування України» (18.11.2021, №35). Нею передбачено припинення відділень як відокремлених підрозділів управління виконавчої дирекції фонду в Закарпатській області.

Відрізають, не відмірявши

Ужгородське міське відділення фонду планують скоротити, натомість зберегти районне, яке стане єдиним на території Ужгородського району, розширеного за рахунок ОТГ колишніх (ліквідованих у процесі децентралізації) Перечинського й Великоберезнянського районів. У міському відділенні щиро дивуються: їхнє значно більше за обсягами послуг, однак під сокиру потрапляє саме воно. Та про це далі, а поки що оглянемо загальноукраїнську ситуацію.

Постановою правління Фонду соцстраху з огляду на децентралізацію в Україні передбачено ліквідувати десятки відділень. При цьому збережуться дві третини міських серед тих, які діють у обласних центрах та столиці. Тобто з них скоротять менше третини, зокрема й міське Ужгородське.

Недарма кажуть, що сім разів відміряй, один відріж. А щоб відрізати, у кожному з цих міст є резони. В обласному центрі Закарпаття ситуація далеко не та, щоб можна було з легкістю відмовитися від міського відділення.

«Від мене пропозицій не було»

Про позицію місцевого керівництва фонду — управління виконавчої дирекції в Закарпатській області ми дізнавалися від його начальника. «Від кого надійшла пропозиція такої конфігурації відділень на місцевому рівні?» — запитали у начальника. «Від мене пропозицій не було жодних, — відповідав керівник. — Це рішення Верховної Ради про об’єднання районів. Також є постанова правління фонду припинити діяльність Ужгородського і Свалявського міського відділень. Створити на базі Ужгородського району одне відділення незалежно від чисельності. Я як начальник управління виконавчої дирекції цю постанову виконую».

Важко віриться, що постанову вищий керівний орган фонду ухвалював без урахування думки керівника на місцевому рівні. Рішення Верховної Ради, яке стосувалося децентралізації і формування районів, не скасовує необхідності раціонально підходити до формування робочих органів фонду на місцях. Якщо на першому місці — не ефективність роботи, а лише територіально-адміністративний підхід, то й город городити не варто.

Тулубом правитиме хвіст?

Як уже йшлося, базовим для наступного об’єднання планують зробити Ужгородське районне відділення. Його показники ні за охопленням населення, ні за обсягом послуг непорівнянні з міським відділенням в Ужгороді.

До прикладу, в Ужгородському міському відділенні на початок грудня минулого року на обліку перебували 18 205 страхувальників, або 24% всіх зареєстрованих у Закарпатській області. Щодо матеріального забезпечення, то воно тут іще вище — 29% загальнообласного показника. Районне відділення далеко внизу за масштабами.

Міським відділенням за одинадцять місяців 2021-го надано послуг із реабілітаційного лікування на 1,5 мільйона гривень. Порівнюючи, знову ж таки бачимо, що показник районного відділення значно менший — 0,3 мільйона.

Те саме з розслідуванням нещасних випадків на виробництві. Їх на 1 грудня 2021-го Ужгородське міське відділення внесло в систему 690, районне — 175.

Звичайно, начальник управління виконавчої дирекції фонду в Закарпатській області обізнаний із цими цифрами. Чому не обстоює інтереси тих, хто працює з більшим навантаженням, ефективно виконуючи значно ширший обсяг робіт? Аргументованої відповіді на це запитання, окрім того, що «усе вирішує Київ», у розмові з Ігорем Сегляником ми не почули.

Відповідно до обсягів соціального навантаження, які різко контрастують в діяльності міського й районного відділень, можна вважати: тулубом управлятиме хвіст. Тож чому реформування має відбутися саме в такому вигляді — питання відкрите. Ба більше, наштовхує на інше запитання: чи піде це на користь справі?

По приклад далеко ходити не треба

Згідно з проведеною кілька років тому реформою соціального партнера, а саме Пенсійного фонду, в Закарпатській області було створено Ужгородське об’єднане управління цього фонду. Показово, що воно постало на базі Ужгородського міського відділення. Його успішна діяльність підказує, що реформування Фонду соцстраху доцільно проводити за цим прикладом. Він принаймні довів ефективність.

Складно передбачити всі проблеми на шляху реформ, яким рухається країна. Однак вивчати, аналізувати ситуацію, щоб результати були кращими і давали змогу швидше рухатися вперед, — обов’язок реформаторів. Зокрема й на місцевому рівні.