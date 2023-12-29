Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу

Глава держави наголосив, що кожен із присутніх на зустрічі представляє потужні команди, які щоденно роблять великий внесок у загальну справу захисту нашої держави та людей. За словами Президента, загалом в оборонному комплексі України майже 300 тисяч працівників.

«Дякую вам за кожну вашу ініціативу в українській оборонній сфері та за всю вашу особисту енергію, за всі реалізовані ідеї, які додають міцності кожному з нас, загалом державі Україна», — сказав Володимир Зеленський.

Як зауважив Президент, цього року завдяки компаніям українського оборонно-промислового комплексу вдалося втричі збільшити виробництво зброї й техніки порівняно з минулим роком. Також є надзвичайно вагоме зростання виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Системно розгортається виготовлення боєприпасів для вітчизняних дронів, збільшилися кількісні та якісні показники виробництва ракет. Наступного року окрему увагу приділятимуть виготовленню вибухових речовин та порохів, яких у світі дефіцит.

«Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї. Кожен, хто забезпечує Україну технікою, снарядами, всією необхідною зброєю, забезпечує нашу державу й політичною незалежністю», — наголосив він.

Глава держави зазначив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири із п`яти компаній ОПК — недержавні підприємства.

«Маємо нарощувати використання цієї сили, однієї з головних сил людської натури — сили підприємництва. Без цього розвиватися швидко просто неможливо. Буде правильно, щоб державні компанії нарівні конкурували із приватними підприємствами заради якості та швидкості нашого українського виробництва. Ми всі в одній команді. Нам усім потрібне одне — перемога», — акцентував Президент.

Як повідомив Володимир Зеленський, держава й надалі спрощуватиме бюрократичні процедури — від імпорту складників до процесу допуску до експлуатації, а уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів. Крім того, зазначив Президент, оборонний комплекс України стане частиною міжнародної системи оборони, і вже є домовленості із провідними державами і компаніями світу про спільне виробництво.

«Буде більше таких домовленостей, більше інтеграцій наших можливостей і світових, наших виробництв і виробництв провідних країн», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто створює та розвиває українські оборонні виробництва, а також родинам працівників за підтримку й допомогу.

«Я дякую вам за цей рік і бажаю, щоб у наступному ви всі й ми з вами стали ще сильнішою командою», — зауважив Президент.

За вагомий особистий внесок у розвиток оборонно-промислового комплексу України, самовідданість і професіоналізм, виявлені у створенні високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю Володимир Зеленський вручив представникам ОПК нагороди, зокрема орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня, ордени «За заслуги» ІI та ІIІ ступенів, Княгині Ольги ІIІ ступеня, медалі «За працю і звитягу».

Виробничі потужності оборонно-промислового комплексу цього року зросли втричі, за окремими напрямами йдеться про зростання в десятки разів. Про це на брифінгу «Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік» повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нині оборонно-промисловий комплекс України охоплює 500 підприємств, на яких задіяно 300 тисяч працівників. Попри бойові дії, економіка нашої країни розвивається, ОПК робить вагомий внесок: із 4,9% зростання ВВП України 2023 роre 1,5% дала оборонна галузь.

Виробництво на державних підприємствах у грошовому еквіваленті зросло на 92% (порівняно із 2022 роком) і становило більш як 79 млрд грн, повідомив генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін. Це понад 637 тисяч одиниць виробленої і відремонтованої продукції, що становить 1117% порівняно з виробництвом торік.

Ще більше виросли приватні виробники, як і загальна частка приватного бізнесу в ОПК — їх стало вчетверо більше.Нині приватні компанії кількісно становлять 4/5 ринку.

Як повідомив Олександр Камишін, виробництво мінометних боєприпасів збільшилось у 42 рази, артилерійських — у 2,8 раза. В Україні почали виробляти набої для стрілецької зброї, снаряди калібру 73 мм, 125 мм, ВОГ-17, ВОГ-25 та боєприпаси для БпЛА.

Головна проблема у виготовленні боєприпасів полягає в нестачі вибухових речовин та пороху. Цей дефіцит є в усьому світі. Рішенням може стати лібералізація ринку, що дасть змогу приватним виробникам працювати в цьому сегменті.

Уперше вийшли на показник шість САУ «Богдана» на місяць. У листопаді змогли виробити уп’ятеро більше БТР, ніж виробляли навесні. Виробництво бронеавтомобілів зросло в 3,4 раза порівняно з торішнім, ПТРК — удвічі.

Завдяки винахідливості українських інженерів вдається нарощувати кількість українського ППО шляхом створення гібридних рішень. Ідеться про поєднання ракет та пускових установок, що не призначені для використання разом. Приклад такого рішення — програма FrankenSAM, яку наші виробники реалізують з американськими компаніями.

Один із пріоритетів для Мінстратегпрому — розвиток технологічних рішень, які допомагають зберегти життя воїнам ЗСУ. Українські виробники постачають на фронт широкий спектр таких виробів: fpv-дрони, БпЛА для розвідки й коригування вогню, ударні дрони різної дальності, зокрема дрони-камікадзе дальністю понад 1000 кілометрів, морські дрони, наземні роботизовані системи різного функціоналу: для медичної евакуації, логістики, мінування.

Станом на кінець року річні виробничі спроможності державних та приватних виробників становлять: 1 млн fpv-дронів; десятки тисяч ударних дронів середньої дальності; тисячу далекобійних ударних дронів (1000+ км). Таку кількість можливо виготовити в Україні за умови довгострокового контрактування з Міноборони.

Мінстратегпром прогнозує шестиразове зростання обсягів виробництва ОПК 2024 року порівняно з 2023-м. На шляху до цього існують виклики, основні серед них: недостатнє фінансування, нестача пороху й вибухових речовин, постійні обстріли підприємств. Попри це український ОПК щодня працює над розвитком потужностей, щоб виробити якомога більше озброєння та військової техніки для Збройних сил.

Джерела: Офіс Президента

Мінстратегпром