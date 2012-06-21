Київ надасть одноразову адресну матеріальну допомогу 51 419 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Зокрема по 500 гривень отримають:
♦ діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;
♦ діти-сироти, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, які втратили обох батьків.
По 400 гривень виплатять:
♦ дітям-сиротам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, які втратили одного з батьків.
По 300 гривень виплатять:
♦ особам, які належать до першої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
♦ вдовам (вдівцям) померлих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
По 250 гривень отримають особи, що належать до другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Допомога окремим категоріям соціально незахищених киян і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку і фактично проживають у столиці, нададуть одноразову матеріальну допомогу з нагоди 32-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС у рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки.
Киянам, які одночасно належать до декількох категорій, нададуть одну виплату в більшому розмірі.
Також в 2018 році передбачено виплати до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Незалежності, Дня захисника України. На ці цілі в бюджеті передбачено 105 мільйонів 791 тисяча гривень.