У Києві, 29 липня, відбулося Спільне засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України з Національною радою реформ. У заході взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівництво Офісу Президента, представники уряду та місцевого самоврядування.
Як відзначив під час свого виступу Прем’єр-міністр, перспективним інструментом економічного розвитку та залучення інвестицій є державно-приватне партнерство. І держава прагне розширити цей механізм на регіони, щоб він перетворився на державно-приватно-регіональне партнерство.
«Ми вже маємо приклади вдалої співпраці держави та бізнесу: реалізовуються концесійні проекти у портах Херсон та Ольвія. Очікуємо на подібні проекти у сфері дорожньої, соціальної інфраструктури. Вважаю, що цей механізм має активно використовуватися в межах окремих громад: у будівництві доріг, лікарень, об’єктів в енергетиці та інших галузях», — зазначив Денис Шмигаль.
Очільник уряду відзначив, що інвестори зацікавлені бути ефективними, створювати робочі місця, і через це виникає конкуренція за робочу силу.
«Більше інвесторів — краща зарплата, кращі умови для працівників і мешканців громад. Держстат оновив статистику щодо середньої зарплати в країні. Вона склала 14 тисяч 313 грн, понад 500 доларів. Це рекордний рівень за весь час, але точно не та межа, яку ми прагнемо досягти. Ми хочемо, щоб зарплата росла далі й досягла європейського рівня. Заради цього ми всі наполегливо працюємо», — підкреслив Прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль наголосив, що українська економіка відновлюється після коронакризи та наступними роками держава має докласти всіх зусиль, щоб здійснити економічний ривок. Роль регіонів та місцевої влади в цьому, на його думку, — надважлива.