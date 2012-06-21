Вчені спільно з лікарями порівняли існуючі дієти і обрали найнебезпечнішу для здоров'я людини, повідомляють зарубіжні ЗМІ.
На першому місці опинилася кетодієта, яка була визнана найнебезпечнішою, оскільки через неї у людей розвиваються різні хвороби, зокрема рак і діабет. У рамках цієї дієти, люди різко змінюють свій раціон, скорочуючи вуглеводи і збільшуючи жири. Лікарі констатували, що знизити вагу за допомогою кетодієти можна, але довго її дотримуватися не вартоа.
За словами лікарів, після такої дієти у людей буває ломота в тілі, підозрілість, агресія, занепад сил і зниження когнітивних здібностей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»