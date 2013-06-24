Традиційно в грудні команда Мінцифри підбиває підсумки року. Цьогоріч команда Міністерства продовжила запускати найзатребуваніші послуги в Дії, розвивати військові технології та цифровізувати різні сфери життя українців. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«До 2024 року нам вдалося реалізувати 90% того, що ми планували у сфері трансформації послуг, покриття інтернетом, розвитку цифрових навичок та IT-сектору. У 2023 році ми продовжили розвивати Дію та послуги, створили Стратегію розвитку інновацій, запустили кластер Brave1 та продовжили розвивати військові технології для посилення фронту. Окрім наших цілей, додалися й інші фундаментальні напрями, завдяки яким наша країна продовжує боротися й розвиватися», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Дія перетворилася на головний інструмент комунікації між українцями та державою.

За рік до застосунку приєднався 1 млн користувачів. Загалом Дією користуються майже 20 млн українців.

Мінцифри швидко реагувала на виклики воєнного часу й запит суспільства — і щомісяця запускала відразу кілька найнеобхідніших послуг. На порталі та в застосунку доступні понад 130 послуг, більш ніж 30 з яких запустили у 2023 році. Серед них — будівельні послуги, заява про шлюб онлайн, перереєстрація авто, сервіси для моряків та інші.

Серед головних досягнень — запуск програми єВідновлення в Дії. Завдяки сервісу тисячі українців, житло яких пошкодили через російську агресію, змогли отримати фінансову допомогу на ремонт домівки. А власники зруйнованого майна — можливість отримати компенсацію та придбати нове житло. Загалом українці вже подали понад 64,7 тисячі заяв про отримання фінансової допомоги за пошкоджене майно. З них 34,5 тисячі заявників отримали виплати на 3,2 млрд гривень. Крім того, майже 8 тисяч заяв подали про зруйноване майно. З них 1 637 людей уже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Проте цифровізація — це не лише запуск електронних послуг, а й трансформація цілих сфер. За цей рік Мінцифри запустило цифрову реформу Держстату. Щоб кожен українець мав доступ до якісних даних, а держава могла їх успішно опрацьовувати та ухвалювати ефективні рішення. Зокрема, розробили новий зручний портал зі статистичною інформацією та дашбордами.

Команді Мінцифри разом з профільними міністерствами вдалося прибрати блокери та створити найкращі умови для виробників БпЛА. Завдяки цьому кількість дронів на фронті зросла в сотні разів. Крім того, продовжили розвивати військові технології та запустили Defense-Tech кластер Brave1, який уже профінансував 137 розробок на $2,3 млн. Кожна технологія — це революційний продукт, який змінює підхід до ведення війни.

Серед пріоритетних напрямів роботи залишилася телеком-сфера. Зараз в Україні працюють близько 47 тисяч Старлінків — з них 25 тисяч отримали цього року. Крім того, маємо понад 900 Tesla Powerwall — пристроїв, які забезпечують резервне живлення під час відключень електроенергії. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

Крім того, продовжили розвивати фіксований інтернет та мобільний зв’язок: за рік забезпечили понад 3 тисячі навчальних закладів Wi-Fi в укриттях, більш ніж 2,7 млн українців забезпечені інтернетом, стійким до знеструмлень, а понад 540 сіл уперше отримали 4G-зв’язок.

У 2023 році Мінцифри активно розвивала Дія.City. До спеціального економічного та юридичного простору вже долучилися понад 760 українських та міжнародних ІТ-компаній. А це майже 60 тисяч фахівців.

А ще команда Міністерства продовжила допомагати українцям розвивати необхідні цифрові навички: масштабувала проект Дія.Цифрова освіта в платформу Дія.Освіта, де можна опанувати нову професію. Це особливо актуально в умовах повномасштабного вторгнення, коли мільйони людей втратили роботу чи бізнес і змушені починати життя спочатку.

Крім того, разом з МОН розпочали трансформувати освіту. Працюємо над застосунком Мрія — новим освітнім продуктом, який допоможе мільйонам людей навчатися, розвиватися та досягати успіху. А ще — над відновленням шкіл, упровадженням новітніх технологій і штучного інтелекту в навчальний процес та підвищенням кваліфікації вчителів і викладачів.