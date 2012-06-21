Промислове виробництво зросло, за даними Держстату, за підсумками січня — червня 2021 року на 2,1% порівняно з аналогічним періодом торік.

У переробній промисловості зростання становило 2,5%, у добувній — 1,4%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 1,7%.

Серед чинників, які забезпечили зростання виробництва промислової продукції, — сприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках, поступове відновлення попиту на окрему продукцію на внутрішньому ринку, подальше пристосування національних виробників до роботи у відповідь на зняття жорстких карантинних обмежень, повідомляє Мінекономіки.

Загалом найбільший позитивний внесок у зростання промвиробництва сформували машинобудування та металургія. У машинобудуванні виробництво зросло на 11,6% (порівняно з аналогічним періодом 2020 року), металургії — на 7%. Спостерігалося зростання виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування (на 19%), виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 12,9%), виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (на 10%).

«Прогноз уряду щодо зростання промисловості за підсумками 2021 року на рівні 2,6% залишається актуальним. Очікуємо на покращення динаміки харчової промисловості через зростання врожаю сільськогосподарської продукції, яка йтиме на переробку. Високою залишається цінова кон’юнктура на ринках металу та руди, що так само має підтримувати наших виробників», — прокоментував перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк.