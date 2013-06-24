Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина провела у Брюсселі зустріч з генеральним секретарем Європейської служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно щодо підготовки саміту «Україна — ЄС», який відбудеться 12 жовтня в Києві.

Під час зустрічі Ольга Стефанішина поінформувала європейського колегу про прогрес України в досягненні цілей Угоди про асоціацію.

«Україна та ЄС можуть посилити потенціал Угоди про асоціацію. Спільний огляд досягнення цілей угоди має визначити сектори, де ми можемо досягти більшого», — наголосила віцепрем’єр-міністр.

Урядовиця відзначила істотний прогрес у наближенні українського законодавства до норм права Європейського Союзу. Зокрема окреслила пріоритетні євроінтеграційні законодавчі ініціативи, нещодавно узгоджені та ухвалені урядом для прискорення секторальної інтеграції.

Сторони обговорили можливість посилення співпраці між Україною та ЄС у галузі безпеки, серед іншого долучення України до ініціатив Спільної політики безпеки і оборони ЄС, насамперед Постійного структурованого співробітництва (PESCO).

Ольга Стефанішина узгодила зі Стефано Санніно подальші кроки у спільному огляді угоди після презентації внутрішніх оцінок на полях прийдешнього саміту. Було погоджено окремі політичні позиції з невизнання виборів до держдуми Російської Федерації у Криму, продовження режиму санкцій проти Росії та спільні дії в межах «Кримської платформи».

Генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності високо оцінив українську презентацію оцінки угоди та запевнив віцепрем’єр-міністра в подальшій тісній співпраці та підтримці євроінтеграційних реформ в Україні, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.