У серпні 2021 року середня номінальна заробітна плата в Україні становила майже 14 тисяч гривень, що у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату. За рік порівняно з торішнім серпнем вона зросла на 22,3%, реальна заробітна плата — на 10,9%.

За даними Держстату, позитивна тенденція зі зростання заробітної плати порівняно із серпнем 2020 року спостерігається в усіх видах економічної діяльності. Найбільшими темпами — у галузях тимчасового розміщування й організації харчування (на 57,3%); мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (30,3%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (28,4%); сільського, лісового та рибного господарств (28,5%).

Найвищий рівень оплати працівників галузі інформації та телекомунікацій — 24,8 тисячі гривень, фінансової та страхової діяльності — 23,5 тисячі, державного управління і оборони, обов’язкового соціального страхування — 21,2 тисячі гривень.

Найбільше заробляють у Києві (20,4 тисячі гривень), Донецькій (14,8 тисячі), Київській (14,2 тисячі) та Дніпропетровській (14 тисяч гривень) областях.