Нова модель пістолета, схожого на іграшку з кубиків Lego, яку випустила американська збройна компанія Culper Precision, викликала хвилю гострої критики. Компанія заявила, що новий пістолет Glock, названий Block19, було розроблено «для того, щоб показати виняткове чисте задоволення від стрілецьких видів спорту».

Проте це пояснення не задовольнило виробника іграшок Lego з Данії. Lego звернулося з вимогою припинити випуск зброї, яка вкрита кубиками, схожими на Lego. А громадські організації, які виступають за обмеження продажу зброї, назвали випуск нового пістолета «безвідповідальним і небезпечним». Представниця організації Everytown for Gun Safety Шеннон Воттс гостро розкритикувала компанію-виробника. За її словами, існує ризик, що діти «захочуть використати вогнепальну зброю, навіть ту, яка не буде схожа на іграшку», повідомляє CNN.

Компанія Culper Precision наполягає, що вирішила випустити Block19, аби показати, що зброя — для всіх і відповідальне володіння та стрільба з неї — це приємно. У компанії наголосили, що вогнепальну зброю можуть придбати лише ті, кому закон це дозволяє. Проте згодом президент Culper Precision Брендон Скотт повідомив журналістів, що після тривалих обговорень і консультацій з юристами компанія вирішила все-таки дослухатися до закликів Lego і зняти нову модель пістолета з виробництва.

До слова, у США заборонено виробляти дитячі іграшки, які точно відтворюють справжню зброю, але закон прямо не забороняє виробникам виготовляти пістолети, що нагадують іграшку.