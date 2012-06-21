Вчені з'ясували, які види онкологічних захворювань найчастіше успадковуються генетично.
Так, фахівці Американської асоціації із боротьби з раком відзначають, що тільки 5-10% всіх пухлин пов'язані з мутаціями генів. В інших випадках вони виникають через спосіб життя людини або інші зовнішні фактори.
При цьому найчастіше у спадок передаються онкологічні захворювання репродуктивних органів (молочної залози і яєчників), а також рак травної системи. Ці захворювання можна виявити і на ранніх стадіях за допомогою генетичних тестів.
Вчені пояснили, що «сімейний рак» зазвичай проявляється в молодому віці, так як мутирована клітина живе в організмі з народження. Злоякісною вона може стати при впливі шкідливих звичок, неправильному харчуванні і способу життя людини, в якої батьки хворіли на рак
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»