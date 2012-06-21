Навчальні заняття у школах України цього року закінчаться наприкінці травня. Про це під час засідання уряду повідомила міністр освіти і науки Любомира Мандзій.
Вона також розповіла, що нині МОН працює над реалізацією першого сценарію проведення ЗНО. Воно відбудеться з 25 червня по 17 липня. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде орієнтовно проведене 15 і 17 червня.
Зареєструватися для його проходження можна в пункті, найближчому до місця проживання учасника з 6 по 18 травня. У понад 1,5 тисячі таких пунктів тестування буде створено безпечні умови для цього. Відповідні інструкції готуються нині МОН спільно з фахівцями МОЗ.
«Ми дбаємо про життя й безпеку учасників, про чесний та прозорий вступ до ВИШів. Тому ЗНО у 2020 році відбудеться», — запевнила міністр.
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