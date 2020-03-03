Виховання екологічної свідомості громадян та ефективного використання ресурсів — одні з найактуальніших питань сьогодення. У Вінниці вагомий внесок у цю важливу справу роблять не лише активісти, а й Інститут розвитку міст (ІРМ) спільно з містянами.

Школярі розробляють проєкти

Протягом останніх років у Вінниці проводять різноманітні заходи з підвищення обізнаності з питань енергії та клімату. Відбуваються вони і в межах проєкту з енергоефективності, який у місті впроваджують за підтримки Швейцарської Конфедерації.

«До своїх акцій ми залучаємо людей різного віку, але найбільше заходів проводимо для дітей і молоді. А вони вже вдома виховують батьків», — розповідає менеджерка проєктів ІРМ Янна Чайковська.

З її слів, у школах розроблено два екоуроки, поки що факультативні. Учнів навчають сортувати сміття. А ще школярі приносили макулатуру і обмінювали її на лампочки, ручки, блокноти, екоторбини, брали участь у майстер-класах з виготовлення листівок із паперу. Потім усе це приносили додому і, звісно, розповідали батькам, що почули й побачили, чого навчилися.

А торік діти у школах презентували власні екологічні проєкти. «І ми чули, — розповідає Янна, — як вони говорять на теми збереження довкілля нашими словами, тобто вони засвоїли інформацію і передають здобуті знання далі. Під час екологічної ініціативи «Година Землі» ми організували перегляд фільму на екологічну тематику і концерт «Музика у темряві». Тоді у міський хаб «Місто змістів» прийшло багато людей, ми навіть не сподівалися на таку популярність заходів. Потім провели такі самі акції в просторішому місці, але й там було затісно. Приємно бачити, як молодь користується екоторбинами, приходить у кав’ярні зі своїми горнятками на каву. У багатьох компаніях вже є проєкт «Власне горнятко». Це проєкт екологічної культури. Скажімо, приходить на роботу в компанію нова людина, а їй дарують горнятко (як правило, з логотипом компанії), екоторбу, яка теж може бути з логотипом, і наголошують, що в установі дотримуються певних правил. Таку моду треба всіляко підтримувати. У деяких кав’ярнях із задоволенням наливають каву у власні горнятка відвідувачів, а дехто навіть робить знижку таким клієнтам. Упроваджувати таку корисну моду — одне з наших завдань».

Велосипедом на роботу

Експертка з енергозбереження та енергоефективності ІРМ Марія Дружиніна зауважила: важливо показати, що це справа всіх людей, а не лише екоактивістів. «Наше завдання, скажімо, не лише розповісти про те, як правильно й навіщо сортувати сміття і чому не можна забруднювати річку, а й формувати екологічну свідомість. Тому, наприклад, ми всіляко заохочуємо людей користуватися велосипедом як екологічним транспортом», — сказала вона.

Останнім часом Вінниця стала велосипедним містом. У межах проєкту з енергоефективності було встановлено велопарковки (криті й просто неба) біля лікарень, шкіл, адмінбудівель, зокрема й біля міської ради. Активно велосипедами користуються школярі. У місті з’явилося десять велоСТО і станції муніципального велопрокату, створено веломапи, на яких позначено маршрути, пункти СТО і станції прокату велосипедів.

Цим транспортом вінничани їдуть на роботу. Це підтверджує аналіз користування станцією велопрокату в центрі міста на Європейській площі. Там завжди або забагато велосипедів, бо вранці ними приїжджають на роботу, або їх немає, бо всі порозбирали. Функціонує й муніципальна велошкола для всіх охочих. Вона безоплатна, а мета — навчити користуватися велосипедом незалежно від віку. У перспективі планують інтегрувати велопрокат у систему муніципального транспорту.

Як впливають екопроєкти на свідомість вінничан? З 2015 року на базі Прозорого офісу в місті функціонує консультаційний центр «Зелений офіс». На думку працівників ІРМ, запитання, які ставлять відвідувачі центру, показують зміни в екосвідомості.

«Коли «Зелений офіс» тільки з’явився, люди підходили і зачудовано розглядали сонячний колектор, цікавилися, що це за дивовижа. А тепер запитують, які сонячні колектори кращі, скільки їх потрібно для нагрівання води в їхньому будинку. Тобто запитання якісно змінилися. Люди готові або майже готові впроваджувати енергоефективні технології. А ще тепер приходять і з’ясовують, куди принести коробку з використаними батарейками, які зібрали мешканці будинку. І хоч в Україні ще не налагоджено переробку батарейок, напрацьовано маршрути вивезення їх на утилізацію. Навчати людей не викидати це у смітник, а складувати і передавати на переробку, треба», — запевнила експертка.

В ІРМ мріють про впровадження проєкту компостування відходів у багатоквартирних будинках. Утворений при цьому компост можна використовувати у дворах для підживлення рослин на клумбах. Та ще чимало цікавих задумів.

У 2015 році Вінниця першою у Східній Європі отримала сертифікат «Європейської енергетичної відзнаки». Ця відзнака спрямована на поєднання м’якого, тобто виховного компоненту і важких — інфраструктурних проєктів. Усе разом — такий собі великий інструмент руху до енергоефективності, екологічного способу життя і сталої мобільності.

Валентина ПУСТІВА

для «Урядового кур’єра»