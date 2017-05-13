За безвіз із ЄС треба дякувати мільйонам українців, які підтримали Революцію гідності, й українським військовим, які боронять нас від російської агресії

Надання Євросоюзом безвізового режиму Україні сприятиме деокупації анексованого Росією Криму й поверненню тимчасово не підконтрольних Україні територій Донбасу. Про це в ефірі одного з телевізійних каналів заявив Президент Петро Порошенко. «Коли в Україні проводять реформи, коли в Україні підлягає ратифікації Угода про асоціацію з ЄС, роблять реальні кроки щодо підвищення інвестиційного клімату, коли кожен громадянин має право отримати біометричний паспорт і вільно без віз подорожувати, — це додаткова мотивація повертатися додому для цих окупованих територій, і зараз це потужний внесок у повернення цих територій. Я цим пишаюся», — заявив Президент.

Петро Порошенко наголосив, що нині умови життя на неконтрольованій території Донецької й Луганської областей жахливі через високий рівень безробіття, низьку оплату праці та відсутність соціального захисту. Він ще раз наголосив, що «коли говоримо про повернення окупованих територій політико-дипломатичним шляхом, це означає створення умов, коли жителі будуть зацікавлені в тому, щоб повернутися в Україну й отримати українські паспорти».

Розлучення з Російською імперією

Президент вважає, що для будь-якого політика «велика спокуса» — записати безвізову перемогу на власний політичний рахунок чи сказати «це робота моя і українських дипломатів, подякувати українським парламентаріям, уряду». Але Петро Порошенко переконаний, що найбільший внесок у те, що безвізовий режим став реальністю, зробили «мільйони українців під час Революції гідності, і сотні тисяч наших солдатів, які захистили суверенітет, територіальну цілісність і незалежність держави».

Рішення Євросоюзу щодо України «повертає українцям історію. Адже йдеться не тільки і не стільки про безвізовий перетин кордону, скільки про повернення України до історичного місця у складі європейських країн», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Отримавши безвізовий режим з Євросоюзом, Україна остаточно оформила розлучення з Російською імперією, переконаний Петро Порошенко. «Саме так, по-філософськи, маємо це сприймати. Це вихід із більш ніж 300-річної історії, яка почалася з Переяславської ради, і сьогодні Україна повертається додому», — зазначив Президент. Він додав, що Україна дуже довго йшла до рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму, виконавши 144 пункти спеціального плану дій. «Тепер наша держава виборола чотири свободи: рух товарів, капіталів, послуг і людей», — наголосив він.

Нагадаємо, напередодні Рада ЄС затвердила надання безвізового режиму для України. Наступного тижня Петро Порошенко відвідає Страсбург для підписання відповідного документа. Рішення про безвіз набуде чинності через 20 днів після його оприлюднення в офіційному журналі ЄС, тобто орієнтовно 11 червня. Одночасно набуде чинності й оновлений механізм призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми державами.

Найбільший прапор ЄС підняли в Житомирі

Тим часом новину з Брюсселю про схвалення безвізового режиму з Україною радісно вітали в різних куточках нашої країни. Як повідомляє власний кореспондент «УК» Інна ОМЕЛЯНЧУК, на честь цієї події перед приміщенням Рівненської обласної державної адміністрації було піднято державний прапор і виконано гімни України та Євросоюзу. «Це рішення вкотре доводить світовій спільноті, що Україна була, є і завжди буде європейською державою, — зазначив під час церемонії голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. — Ми, українці, сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації, наша боротьба проти російської агресії — це боротьба за Європу».

У Вінниці на майдані Незалежності також було піднято державний прапор України і прапор ЄС. Честь урочисто підняти прапори надали кращим вінницьким школярам і студентам місцевих вишів — переможцям міжнародних предметних олімпіад і конкурсів, повідомляє власкор «УК» Олег ЧЕБАН.

«Ця подія знаменує не просто відкриття кордонів для наших громадян і можливість вільно подорожувати Європою. Це визнання нашої належності до великої європейської сім’ї: територіально, культурно, історично і ментально», — зазначив голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Він наголосив, що український народ пройшов довгий і непростий шлях, щоб нарешті повернутися в європейську родину.

А Житомир відзначив запровадження безвізу встановленням рекордного за розмірами прапора ЄС, повідомляє Укрінформ. «Маю честь оголосити про найбільший прапор Євросоюзу на фасаді будівлі в місті Житомирі. Його офіційні розміри: висота — 11,3 метра, довжина — 40,2 метра; загальна площа — 456,47 квадратних метра. А це означає, що рекорд України підтверджено», — зазначила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, вручивши сертифікат про рекорд голові Житомирської облдержадміністрації Ігореві Гундичу.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»