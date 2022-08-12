Масштабна агресія, яку здійснює росія, спричинює багато екологічних ризиків у всьому світі. Обстріли нафтобаз, хімічних заводів та інших промислових об’єктів негативно позначаються на повітрі, яким ми дихаємо. Воно стає невидимою отрутою, вдихаючи яку, ми поступово підточуємо своє здоров’я. Важливо це розуміти та контролювати якість повітря.

На Полтавщині цій проблематиці приділяють увагу. В області встановлено кілька десятків станцій моніторингу стану атмосферного повітря, з них дві працюють. Найближчим часом систему моніторингу буде модернізовано й удосконалено. Цього року область планує придбати принаймні одну сучасну станцію моніторингу якості повітря. За шість років на закупівлю відповідного обладнання та його налаштування й супроводження планують витратити на умовах співфінансування більш як 300 мільйонів гривень.

Про це йдеться в одному з розділів проєкту регіональної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022—2027 роки. Її депутати Полтавської обласної ради мають затвердити на найближчому засіданні.

Перевірка мінімум за тридцятьма показниками

За кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища у 2022 році можуть спроєктувати нові мережі спостережень та оцінювання стану атмосферного повітря, створити регіональну інформаційно-аналітичну систему моніторингу природного середовища, оснастити інформаційно-аналітичний центр серверами, комп’ютерним обладнанням, прикладним програмним забезпеченням тощо.

У подальших заходах розраховують на допомогу державного бюджету. Це стосується придбання та обладнання станцій автоматичного моніторингу якості повітря та їх обслуговування.

Необхідних на виконання цих робіт коштів поки що не закладено у проєкт бюджету. За словами начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, профільна комісія облради підтримала ініціативу обласної адміністрації і планує на сесії затвердити питання щодо придбання однієї мобільної станції моніторингу якості повітря.

Скільки коштуватиме такий автомобіль з обладнанням, Дмитро Лунін не повідомив. Але зазначив, що апаратура визначатиме кількість пилу, оксидів азоту, вуглецю, формальдегіду та інших сполук. Повітря перевірятимуть мінімум за 30 показниками.

«Практика війни демонструє, що ця станція необхідна. Дії агресора часто призводять до пожеж та інших негативних екологічних наслідків, тому контроль якості повітря дуже важливий», — сказав начальник ОВА.

Доки в Полтаві планують створити систему автоматичного моніторингу якості повітря, в Лубнах його стан уже контролюють. Компанія «Буд-Буд» займається цим уже шість років. Інформацію про якість повітря тут отримують із встановлених на території виробничих приміщень та дослідного центру спеціальних датчиків, які розробили умільці цього центру спільно з іншими українськими науковцями, зокрема лубенцем Артуром Запорожцем. Цей екологічний проєкт 2020 року нагородили Почесною грамотою Полтавської обласної ради.

Лубенці-першопрохідці

З ініціативи представників компанії та керуючись рекомендаціями ВООЗ, у Лубнах, щоб зберігати здоров’я громадян, уперше в Україні сесія міської ради прийняла історичне рішення: скасовувати вуличні тренування для дітей у періоди погіршення якості повітря. Адже коли людина бігає, вона пропускає через себе майже удесятеро більше повітря, ніж у звичайному стані. Дрібнодисперсний пил глибоко проникає в дихальні шляхи й потрапляє у кров.

«Неодноразово у дослідному центрі «Буд-Буд» проводили відкриті семінари для молоді, розміщували зовнішню рекламу, де висвітлювали важливість чистоти повітря. Пишаємося, що завдяки роботі команди «Буд-Буд», науковців, політиків та громадських діячів Лубни перші, де вже зберігають здоров’я людей. Це приклад для багатьох міст України», — зауважила депутат міської ради волонтерка Катерина Скуратовська.

Дані від дослідного центру «Буд-Буд» отримує міська рада, їх можна знайти в онлайн-режимі на сайті. Розширені показники інноваційного приладу, що працює в дослідному центрі компанії, щотри дні передають Лубенській військовій районній адміністрації, вони закриті.

«Приємно, що дослідження нашої команди привертають дедалі більше уваги суспільства та керівників області до екологічних проблем. Маємо надію, що нас долучатимуть до роботи над проєктом «Довкілля-2027», і готові поділитися нашими знаннями та напрацюваннями для здоров’я людей. Тільки спільними зусиллями науковців, бізнесу, політиків та громади зможемо перемогти не лише видимого ворога — окупантів, а й невидимого — забруднене повітря», — сказав керівник компанії «Буд-Буд» Сергій Корнієнко.

Важливо, що проєкт лубенців з аналізу якості повітря, за їхніми словами, підтримали радник Офісу Президента України Єгор Фірсов, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, голова підкомітету ВР України з питань тимчасово окупованих територій Костянтин Касай та заступниця голови Комітету ВР України з питань здоров’я нації пані Оксана Дмитрієва.

Віднедавна аналізу стану атмосферного повітря важливого значення надають і в сусідніх із Полтавщиною областях. Зокрема у Дніпропетровській уже кілька років працює КП «Центр екологічного моніторингу». На початку 2021 року спеціалісти підприємства збирали інформацію з 16 стаціонарних станцій у семи містах області, використовували портативні прилади та мобільну станцію, яку придбали 2018-го за майже 4 мільйони гривень.