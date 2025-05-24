Другий Ministerial Social Policy Summit — захід, покликаний підтримати Україну та Молдову на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі. Саміт об’єднав понад 20 представників високого рівня, зокрема міністрів держав Європи, які зібралися, щоб поділитися досвідом та напрацювати спільні інноваційні рішення у відповідь на демографічні виклики, які постають перед європейським континентом.

Участь у заході взяли міністри та представники з Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Польщі, Угорщини, Фінляндії, Чехії та Швеції, а також ОЕСР та Світового банку.

Цьогорічна тема саміту «Побудова стійких суспільств: інноваційні рішення для демографічних змін» відображає один із ключових викликів сучасності: як адаптувати соціальну політику до нової реальності, в якій населення старішає, народжуваність знижується, а конкуренція за людський капітал зростає.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи саміт, подякував Європейському Союзу за постійну підтримку, яка дала змогу забезпечити безперервну роботу системи соціального захисту навіть в умовах війни і стала виявом справжньої європейської солідарності. Він наголосив, що уряд проводить комплексне реформування соціальної сфери та виконує всі соціальні зобов’язання перед громадянами.

Підтримка родин з дітьми Підтримка родин з дітьми

За словами Прем’єра, один із ключових напрямів соціальних змін у країні — підтримка родин із дітьми: від планування батьківства до їхнього повноліття. Це містить доступ до якісної медицини, дошкільної та шкільної освіти, соціальних послуг, а також адресної фінансової підтримки.

«Ми переконані, що інвестиції в родини — це інвестиції у відновлення країни, її людський капітал, стійкість і майбутній розвиток», — зазначив Денис Шмигаль.

Також уряд працює над реформою пенсійної системи, зокрема запровадженням накопичувальної.

Побудова інклюзивного ринку праці — ще одного напряму трансформації в соціальній сфері — передбачає безбар’єрне середовище, підтримку підприємництва, гнучкі умови зайнятості та програми перекваліфікації.

«Формуємо цілісну політику активного старіння. Ідеться про повноцінне залучення людей старшого віку в усі сфери життя та створення умов для їхньої самореалізації», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що влада активно працює над створенням умов для повернення українців з-за кордону та їхньої адаптації: «Уряд розробляє комплексну програму стимулів і створення привабливих умов для повернення наших співгромадян, які виїхали за кордон».

За його словами, повномасштабна агресія росії істотно загострила демографічне питання в нашій країні.

«Але демографічна криза — це спільний виклик для всієї Європи», — наголосив глава уряду і подякував партнерам за солідарність з Україною, готовність обмінюватися досвідом та спільно знаходити рішення для спільних викликів.

Час системних змін

«Україна та Молдова докладають величезних зусиль для гармонізації свого законодавства з правилами Європейського Союзу, і це викликає глибоку повагу. Разом ми здатні сформувати суспільства, де кожен має змогу брати участь, а права і гідність кожної людини захищено. Побудова стійких суспільств — це створення рівних можливостей для всіх, взаємна підтримка та готовність до змін. Саме таку Європу ми будуємо, і саме таке майбутнє хочемо формувати разом», — сказала у зверненні виконавчий віцепрезидент з питань соціальних прав і навичок, якісної зайнятості та готовності, європейський комісар Роксана Мінзату.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович подякувала партнерам за єдність і рішучу підтримку України у прагненні спільно формувати стійку інклюзивну соціальну політику, в центрі якої людина.

«Ми вийшли за межі короткострокових рішень і працюємо над системними змінами, які витримують тиск війни й дають результат уже сьогодні. В основі — спільні для всіх нас принципи: повага до людини, право на вибір, підтримка, що підсилює. Євроінтеграція для нас — не лише політична мета. Це спільне поле практик, підходів, рішень. Ми хочемо не лише переймати досвід, а й ділитися тим, що вдалося, що працює, що стало сильнішим саме у кризі», — зазначила у вітальному слові Оксана Жолнович.

«Зменшення кількості людей працездатного віку, дітей і молоді та одночасне зростання частки літніх людей створює серйозні виклики для всієї Європи. Висхідний демографічний дисбаланс потребуватиме активізації участі та зайнятості літніх людей. Це потребуватиме не лише поліпшення системи охорони здоров’я для людей похилого віку, а й певних змін на ринку праці, у системах соціального захисту та освіти. Ми маємо діяти — формувати політики, які будуть сталими, інклюзивними, заснованими на фактах і орієнтованими на людину. Литва має досвід у розв’язанні таких питань, тому хочу ще раз наголосити: ми й надалі твердо дотримуємося нашого зобов’язання підтримувати в соціальній сфері Україну та Молдову в їхніх зусиллях щодо вступу до Європейського Союзу», — зазначила міністр соціального захисту і праці Литовської Республіки Інга Ругінєне.

«Шлях до інтеграції в Європейський Союз ніколи не був легким, але він завжди був і залишається єдиним шляхом, який ми маємо обрати задля процвітання і добробуту наших народів. Ми постійно стикаємося із кризами, які намагаються нас зупинити й уповільнити: велика кількість громадян, що емігрують, зниження віку людей, які працюють, на ринку праці, війна, енергетична криза та багато інших викликів. Але саме тому ми сьогодні стоїмо тут разом, підтримуючи одне одного і з гідністю продовжуючи єдиний обраний шлях — інтеграцію до ЄС із піднятою головою та високими сподіваннями.

Хочу скористатися нагодою і сказати, наскільки Республіка Молдова цінує та захоплюється народом України, який мужньо бореться з нашим спільним ворогом і захищає також і нашу країну. Ви мої та наші герої, і ми завжди будемо поруч із вами та підтримуватимемо вас, хоч би що сталося. Слава Україні!» — сказав міністр соціальної політики Молдови Алексій Бузу.

Допомога в умовах війни

Учасниці від Швеції зосередилися на важливості підтримки України в умовах війни.

«Наслідки агресивної війни росії для людей у вразливих ситуаціях — дітей, осіб з інвалідністю та літніх — жахливі. Ми повинні продовжувати тісну співпрацю, щоб зміцнити стійкість системи соціальних послуг і захисту дітей в Україні заради добробуту українського народу», — зазначила міністр соціальних послуг Швеції Каміла Вальтерссон Гренвалль.

«Як міністр у справах людей похилого віку та соціального забезпечення вважаю, що тема саміту — відповідь на демографічні зміни — лежить у самісінькому центрі мого мандата. Швеція підтримує Україну та впроваджені реформи в соціальній політиці як частину нашої підтримки на шляху України до членства в ЄС», — додала міністр у справах людей похилого віку та соціального забезпечення Швеції Анна Теньє.

«Інвестування в людський капітал і дружню до сімей політику має вирішальне значення для забезпечення більш згуртованого та сталого майбутнього України. Як представник ЮНІСЕФ в Україні маю за честь брати участь у цьому Саміті міністрів соціальної політики. ЮНІСЕФ виступає за захист прав і добробуту кожної дитини та кожної сім’ї. Такі форуми — неоціненний майданчик для обміну досвідом, зміцнення партнерств, сприяння технічній співпраці та внеску в краще майбутнє для кожної дитини», — зазначив голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде.

У межах саміту учасники напрацювали спільне комюніке, мета якого — консолідація зусиль держав-учасниць у підтримці соціальних реформ в Україні та Молдові. У документі наголошено на важливості систематичного обміну досвідом щодо впровадження ключових ініціатив, визначених у Демографічному інструментарії Європейської комісії 2023 року, зокрема Європейської гарантії для дітей. Це спрямовано на поглиблення розуміння та підвищення обізнаності стосовно сучасних демографічних викликів, що стоять перед державами-учасницями. Комюніке акцентує на необхідності посилення правових, інституційних і стратегічних рамок, які забезпечують ефективне та скоординоване реагування на демографічні зміни з урахуванням потреб різних категорій населення протягом усього життя.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство соціальної політики