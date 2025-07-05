Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що під час головування Данії переговори про вступ України до ЄС просунуться вперед і кластери нарешті буде відкрито

Відкриття переговорних кластерів, посилення санкцій проти росії, стабільна оборонна підтримка України й міцна співпраця між Європою та США — такі очікування від головування Данії в Раді ЄС Президент України Володимир Зеленський означив, звертаючись до учасників гала-вечері з нагоди початку данського головування. Він привітав Прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і команду уряду з початком головування.

«Ми можемо бути впевнені: це буде час сильних і принципових рішень. А це означає час передбачуваності. Передбачуваність стала рідкістю в наші дні. Але Данія — це країна, яка не залишає місця для сумнівів», — наголосив Президент.

Він зазначив, що за цього пів року важливо досягти всіх спільних цілей. За його словами, ЄС має бути сильним і дотримуватися обіцянок.

«Я сподіваюся, що під час головування Данії переговори про вступ України до ЄС просунуться вперед і кластери нарешті буде відкрито», — сказав глава держави.

Серед основних цілей Президент назвав запровадження жорстких санкцій проти росії, зниження цінової стелі на російську нафту, припинення всіх постачань до рф будь-чого, що можна використати для виробництва зброї, і створення ефективної міжнародної платформи для контролю за експортом товарів подвійного призначення.

«І нам потрібно позбавити путіна та його соратників грошей. Доки російські банки можуть працювати в Європі та інших ключових регіонах світу, росія продовжуватиме ігнорувати дипломатію. Ми повинні змусити її повернутися до дипломатії», — додав Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що важливо забезпечити стабільну оборонну підтримку України, розбудувати європейську оборонну промисловість і зробити все, щоб зберегти міцну співпрацю між Європою та США.

«Так, Європа повинна більше покладатися на себе, особливо в питаннях оборони та захисту наших людей. Але завжди краще бути в союзі, ніж у розбіжностях. Тому наступні шість місяців повинні принести реальний прогрес для захисту наших партнерських відносин і зміцнення нашої співпраці», — підсумував він.

Заради сильнішої та рішучішої Європи

Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром країни Метте Фредеріксен, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн з нагоди початку данського головування в Раді ЄС.

«Бажаю Данії сильного та дуже успішного головування в Раді ЄС. Наша перша мета — застосування максимального тиску на росію, щоб зупинити цю війну. Цей тиск означає розбудову нашого захисту та збереження жорстких санкцій проти росії. Ми активно працюємо над обома цими питаннями. Хочу подякувати Данії та більшості країн ЄС і європейських інституцій», — сказав глава держави.

Під час зустрічі особливу увагу приділили очікуванням від данського головування, передусім відкриттю переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС, посиленню санкцій проти росії та продовженню військової допомоги нашій державі. Ішлося про оборонне фінансування та спільне виробництво зброї.

«Протягом наступних шести місяців у межах головування Данії ми робитимемо все, що в наших силах, заради сильнішої та рішучішої Європи. Європи, яка не відступає перед численними небезпеками, що загрожують нам. Європи, яка переозброїлась і готова захищати себе. Європи, яка готова до будь-яких подій», — наголосила данський Прем’єр-міністр.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна прагне бути повноцінним партнером у європейських програмах, зокрема в таких, як SAFE, і закликав максимально використовувати заморожені російські активи для інвестицій в український ОПК. Президент наголосив, що важливо нарощувати координацію зусиль між Євросоюзом та США для пошуку спільних рішень.

«Ми й надалі надаватимемо Україні всебічну підтримку. Із початку цього року держави-члени зобов’язалися надати додаткові 24 мільярди на військову підтримку. А тепер Європейська комісія запропонувала всім державам-членам більше бюджетного простору для посилення їхньої підтримки. І ця підтримка враховується в межах нових цілей НАТО», — зауважив Антоніу Кошта.

Президент Європейської ради відзначив висновки Єврокомісії щодо реформ, які провела Україна в умовах війни.

«Ми досягли умов для просування вперед у поточному переговорному процесі щодо вступу в ЄС», — додав він.

Урсула фон дер Ляєн акцентувала, що ЄС збільшуватиме санкційний тиск на росію. Минулого тижня всі санкції продовжили ще на пів року. Крім того, 18-й санкційний пакет, за словами Президента Єврокомісії, битиме в серце російської військової економіки.

«Ми всі знаємо, що путін не хоче миру, тому повинні тиснути на нього, щоб він сів за стіл переговорів», — сказала Президент Європейської комісії.

Вона зазначила, що ЄС уже інвестував понад 2 млрд євро, щоб посилити українську оборону зараз саме коштом заморожених російських активів. Урсула фон дер Ляєн також повідомила, що Україна та Євросоюз узгодили угоду щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Однаково вдячні й королю, і юному волонтерові

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Данії Фредеріка X. Глава держави подякував Данії та данському народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК. Він також відзначив лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації — постачання всіх обіцяних винищувачів F-16 в Україну та навчання пілотів.

Президент привітав Данію з початком головування в Раді ЄС і зазначив, що Україна зробила все необхідне для реального початку переговорного процесу щодо членства в Євросоюзі. Наша держава готова до відкриття всіх переговорних кластерів під час данського головування в наступного пів року.

Серед тем, які обговорили на аудієнції, — патронат над постраждалими регіонами, розвиток українсько-данської співпраці у військовій медицині та проєкти підтримки українських ветеранів. Володимир Зеленський запросив данські компанії до співпраці з українськими колегами в галузях протезування та реабілітації.

Володимир Зеленський вручив 11-річному волонтерові Єнсу Фогу Томсену відзнаку «Майбутнє України» за допомогу українським дітям.

«Щиро вдячний тобі від усіх наших людей, передусім від українських дітей. Ти знаєш, що вони зараз під російськими атаками та намагаються вижити. Адже вони люблять Україну і мають таких друзів. Ти великий друг України. Дякую за рюкзаки, за збір коштів для допомоги українським дітям. Усі наші діти пишаються такими друзями з Данії. Будемо раді бачити тебе в Україні з твоїми батьками», — сказав глава держави.

Єнс почав допомагати Україні торік, коли побачив новини про українських дітей, які втратили дім через російську агресію.

Відтоді він виготовляє великодні прикраси — синьо-жовтих курчат із бісеру. Завдяки продажу Єнс зібрав понад 34 тисячі данських крон. За ці гроші він придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни.

Спільне виробництво та інновації

У Данії у присутності Президента Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно на спеціальних умовах і за собівартістю. Завдяки цьому партнерству кількість необхідних безпілотних систем значно зросте. Ідеться про сотні тисяч дронів цього року й подальше збільшення обсягів 2026-го.

Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей. Також заплановано розроблення інноваційних рішень — це перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

Swift Beat, LLC — американська компанія, що має значну присутність в Україні. Вона спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.

Підписання меморандуму між Міністерством оборони України й американською компанією Swift Beat, LLC дасть змогу масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, які зможуть збивати велику кількість «шахедів». Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента