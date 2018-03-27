Про актуальні виклики імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС журналісти почули з вуст профільного віце-прем’єра

Під час брифінгу українським медіа віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла про план виконання Угоди про асоціацію з ЄС до 2020 року, перші ухвалені законопроекти з євроінтеграційної дорожньої карти та нові норми і правила, які набувають чинності найближчим часом, зокрема ті, що покликані підвищити якість та безпечність харчових продуктів.

За словами віце-прем’єра, український парламент останнім часом відчутно просунувся в ухваленні законопроектів з дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: із 28 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому 3 законопроекти і 7 — за основу.

«Це надзвичайно важливо, бо без ухвалення рамкових законопроектів ми не можемо рухатися далі в роботі над підзаконними актами, спрямованими на виконання Угоди про асоціацію», — зазначила віце-прем’єр.

Вона наголосила, що згадана урядово-парламентська дорожня карта не є статичним документом — вона змінюватиметься зокрема і з огляду на поступ України в чистині виконання Угоди про асоціацію та зміни в праві ЄС. «Ми вже спрямували лист Голові Верховної Ради про те, що два законопроекти зі сфери громадського здоров’я слід внести в дорожню карту», — сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона вкотре висловилася за винесення європейської інтеграції за межі політичних баталій і боротьби. «Якби ми діяли так, як Румунія чи Польща, коли домовилися і виконавці, і виконавча, і законодавча влада, що вони сперечатимуться щодо всього іншого, крім питань, які стосуються їхньої європейської і євроатлантичної інтеграції, то тоді б нам напевно вдалося на кінець 2018 року наздогнати темпи, які необхідні для виконання Угоди про асоціацію», — заявила віце-прем’єр.

Спілкуючись із журналістами, вона висловила сподівання, що у 2018 році вдасться істотно зменшити розрив у відставанні України щодо виконання угоди про асоціацію. Хоч оптимізму стосовно повного надолуження згаяного торік і позаторік не виказала. Та вселяє надію, що в деяких галузях Україна торік змогла виконати те, що було заплановано на рік нинішній.

Цьогоріч уряд зосереджуватиметься на впровадженні ефективної системи контролю за харчовими продуктами, приділятиме увагу розвитку вітчизняного високотехнологічного експорту; затверджуватимуть зміни до технічних регламентів і оцінки відповідності здійснення державного ринкового нагляду.

«Дуже розраховую, що у галузі транспорту ми нарешті просунемося вперед, бо це сфера, у якій було найбільше невиконаних завдань за 2016-й, 2017 роки», — заявила вона, пояснивши, що йдеться про законопроекти в галузі залізничного, автомобільного транспорту, водних шляхів тощо. Відповідні законопроекти перебувають на розгляді у Верховній Раді. Уряд завершує підготовку своїх висновків до цих законопроектів.

Віце-прем’єр-міністр сподівається, що законопроекти про захист інтелектуальної власності парламент остаточно ухвалить. Як і важливі євроінтеграційні ініціативи, спрямовані на спрощення формальних процедур торгівлі товарами і режиму транзиту.

Іванна Климпуш-Цинцадзе анонсувала проведення засідання Комісії Україна — НАТО 28 березня у Брюсселі для обговорення Річної національної програми співробітництва з НАТО у 2018 році. Як сказала віце-прем’єр, уряд намагався розробити максимально конкретний документ, виконання завдань у якому можна оцінювати. «Ми вважаємо, що річна національна програма в перспективі має містити такий інструмент моніторингу, який би вимірював її реалізацію, і саме з думкою про це формуємо завдання до програми», — цитує віце-прем’єра УНІАН. За словами посадовця, відмінність цьогорічної програми від попередніх полягає в тому, що істотно збільшено кількість завдань на реалізацію реформ, зокрема в галузі безпеки та оборони. Торік було 375 заходів, нині заплановано 455.