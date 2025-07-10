Програма «Шкільний автобус» стала однією з найуспішніших державних ініціатив щодо шкільної інфраструктури. За три роки її реалізації громади придбали понад 1500 автобусів для безпечного і комфортного підвезення дітей до закладів освіти. Закупівлі здійснюють через електронний каталог Prozorro Market, який адмініструє державна установа «Професійні закупівлі». Це забезпечує швидкий, прозорий і стандартизований процес.

Загальний обсяг інвестицій у програму перевищив 5 мільярдів гривень. Фінансування здійснюється коштом державної субвенції, яка покриває від 70% до 95% вартості транспорту. Решту вартості дофінансовують громади з місцевих бюджетів.

«Програма «Шкільний автобус» — приклад державної політики, яка працює комплексно: одночасно для дітей, громад і економіки. Вона забезпечує доступ до освіти навіть у прифронтових регіонах, а ще підтримує українського виробника в умовах війни. За три роки понад 1500 автобусів зібрано на підприємствах у Чернігові, Запоріжжі, Черкасах. У виробництві задіяно понад 200 компаній — люди мають роботу, підприємства — замовлення, а бюджет — податки. Саме тому політика локалізації та програма «Зроблено в Україні» залишаються стратегічним пріоритетом держави», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У першому півріччі 2025 року громади придбали 494 автобуси на суму 1,9 мільярда гривень. Частину транспорту закупили для заміни автобусів, знищених унаслідок війни. Завдяки конкурентним процедурам у Prozorro Market вдалося зекономити понад 20 мільйонів гривень, які можна використати на інші нагальні потреби.

Лідером за кількістю закупівель від початку втілення програми стала Київська область — 158 автобусів. До десятка найактивніших увійшли: Львівська область — 137 автобусів; Дніпропетровська — 98; Полтавська — 90; Івано-Франківська — 81; Закарпатська — 79; Рівненська — 76; Житомирська — 76; Чернівецька — 72; Тернопільська область — 72 автобуси.

Завдяки новим автобусам учні з віддалених населених пунктів можуть щодня діставатися до школи в безпечних і комфортних умовах. Транспорт особливо важливий для доїзду учнів із прифронтових регіонів до закладів освіти, які мають укриття та можуть забезпечити очне навчання.

«Шкільні автобуси — важливий компонент масштабного оновлення освітньої інфраструктури, в яке інвестує уряд. Наша мета — надати всі інструменти для очної безпечної освіти», — зазначила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

Очікується, що до кінця року громади закуплять ще майже 100 автобусів. Увесь шкільний транспорт виготовляють в Україні відповідно до вимог локалізації. 2025 року — не менш як 25%, 2026 ро-го — 30%. Надалі вимога зростатиме на 5% щороку, поки не досягне 40%.

«2025 року громади планують придбати ще майже сотні автобусів. За допомогою Prozorro Market вони мають змогу зробити це максимально оперативно, адже в середньому закупівлі тривають до десяти днів. Ми забезпечуємо прозорий процес, щоб усі кошти було витрачено ефективно й вони працювали на потреби дітей», — зауважив Євген Якубовський, директор ДУ «Професійні закупівлі».

З 2024 року програму «Шкільний автобус» реалізують завдяки фінансовій співпраці між Європейським Союзом та Україною в межах реалізації інструменту Ukraine Facility. Упровадження програми координує Міністерство освіти і науки у співпраці із Міністерством економіки через Prozorro Market. Ця програма — складова національної політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Джерело: Міністерство економіки