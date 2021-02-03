Нещодавно Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Президента Володимира Зеленського про доступну іпотеку в межах 7% річних і затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів. Програму «Доступна іпотека» впроваджують через Фонд розвитку підприємництва шляхом внесення змін до урядових постанов від 24 січня 2020 року №28 і №29, відповідно до яких реалізують і фінансують державну програму «Доступні кредити «5—7—9%».

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у найкоротший термін Фонд розвитку підприємництва забезпечить реалізацію цієї програми через відповідні уповноважені банки. А скористатися такими іпотечними коштами зможуть громадяни України, які потребують житла. Вони отримають часткову компенсацію відсотків. Термін кредитування становитиме до 20 років за умови першого внеску, який має бути не меншим як 15% вартості іпотеки. Сума іпотеки буде обмежена 2 мільйонами гривень.

Реалізація постанови не передбачає додаткових видатків з державного бюджету, крім вже передбаченого на 2021 рік фінансування програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» обсягом 2 мільярди гривень.

«Урядовий кур’єр» дізнавався в експертів, як вони оцінюють нову іпотечну програму влади, і з’ясовував імовірні ризики, пов’язані з її втіленням.

Фонд має великий досвід

«Доступна іпотека була і є одним із програмних пріоритетів Президента й уряду. Торік відсоткові ставки за депозитами, які є джерелом кредитних ресурсів, істотно знизилися, що дало змогу наблизитися до мети. Кілька банків навіть стали пропонувати іпотечні кредити до 10% річних (щоправда, лише на перший рік-два).

На жаль, ситуація в Україні ще не дає банкам змоги кредитувати на довгий термін з фіксацією ставки на низькому рівні. А можливість збільшення ставки у майбутньому — істотний ризик, з яким далеко не кожен може впоратися. Тому уряд вирішив запровадити програму здешевлення іпотеки, щоб підтримати громадян і сім’ї, які потребують поліпшення житлових умов, але не мають для цього достатніх можливостей», — зазначила «Урядовому кур’єру» виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

За її словами, дуже добре, що реалізовуватимуть програму через Фонд розвитку підприємництва, який вже має великий досвід кредитування за різними програмами малого та середнього бізнесу. Адже механізми надання таких позик чи то підприємцеві, чи пересічній фізичній особі однакові.

Зрозуміло, що першими учасниками іпотечної програми стануть банки, які кредитують придбання житла і вже співпрацюють із фондом у кредитуванні малого бізнесу. Долучитися до програми зможуть й інші банки, але їм для цього потрібно буде пройти акредитацію у фонді.

А робота цієї установи така: фонд компенсуватиме доступні кредити для бізнесу, тобто сплачуватиме частину відсоткової ставки (замість позичальника) банкам. Вони ж надаватимуть іпотечні кредити фізичним особам.

Відтік молоді уповільниться

Позитивно до нової програми іпотечного кредитування ставиться аналітик Центру перспективних досліджень Єгор Киян.

«Ця урядова ініціатива заслуговує на увагу, хоч це ще не так, як відбувається у європейських країнах, де символічні відсотки, проте і не так, як було кілька років тому. Це може пожвавити банківський сектор і уповільнить відтік молодих сімей з України за кордон. Тому все це сприятливо вплине на молоде економічно активне населення. Однак для втілення цієї програми в життя необхідно, щоб було виконано певні умови», — зазначає експерт.

На думку аналітика, необхідно, щоб держава виконувала обов’язки, вносила своєчасно кошти на рахунки Фонду розвитку підприємництва і проводила компенсації. Відносна стабільність гривні й низька облікова ставка теж посприятимуть розвитку іпотечного кредитування.

Пан Киян додає, що аналогічні програми вже були, але їхній успіх було обмежено бюрократичними нюансами, нестачею фінансування й іншими проблемами.

Може, саме тому президент Всеукраїнської асоціації «Фінансова грамота України» Михайло Стрельников не вірить в успіх цієї програми. За його словами, немає жодних гарантій, що на тлі всіх начебто взаємовигідних умов для сторін процесу банки не збільшуватимуть відсоткові ставки за кредитами або не переглянуть гарантії.

«До кандидатів на отримання іпотеки ставитимуть високі вимоги, які виконати може далеко не кожний. Це відбувається й нині в тому самому фонді, який надає кредити для малого й середнього бізнесу. Охочих їх отримати чимало, а надають одиницям із великими вимогами. Тут треба мати і гарну кредитну історію, і великі доходи компанії. За всіма сукупними вимогами таке можуть виконати лише фірми, які твердо стоять на ногах. Але їм жодні кредити не потрібні — у них достатньо оборотних коштів. Тому така програма дуже швидко стане фікцією. Але я б дуже хотів помилятися. Побачимо, як буде», зазначає Михайло Стрельников.

У негативний результат ніколи не хочеться вірити. Програма заслуговує на увагу: нарешті держава спромоглася зробити все, щоб відсотки за іпотекою для людей були набагато нижчими, ніж кілька років тому. Звісно, 7% — це не 0,5—1% західної іпотеки, де люди сплачують десятиліттями фактично символічні гроші за користування коштами. Проте це прорив. І без сумніву, великий. Згадаємо, як торік деякі банки надавали іпотеку фізичним особам під 10%. Про таке не мріялося ще донедавна, а сталося.

Іпотека в Україні нарешті повертається обличчям до людей. Звісно, це перший крок, але все залежатиме від влади, а також компетенції й бажання банків, які братимуть участь у програмі.