Передостанні травневі вихідні минули під знаком Європи. Масові заходи до традиційного свята, яке одразу припало до душі українцям, відбулися у різних містах країни. Так, на столичній Оболоні місцем проведення стала сучасна набережна, яка давно слугує візитівкою району. Там пройшло традиційне спортивне святкування від Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за сприяння Міністерства молоді та спорту, Київської міськдержадміністрації та Оболонської РДА.

Учасників і гостей привітали міністр молоді та спорту Ігор Жданов, голова представництва ЄС в Україні Г’ю Мінгареллі, Надзвичайний і Повноважний Посол Португалії в Україні Марія Кріштіна Серпа ди Алмейда, представники посольств Німеччини та Франції.

На гостей свята чекали локації від Національної федерації самбо (бійцівський килим), Союзу гирьового спорту, Всеукраїнської федерації петанку, Федерації триболу, містечка «Спорт для всіх» (безкоштовні атракціони для всіх охочих), Всеукраїнської федерації середньовічного бою та давнього Києва у князівстві «Київська Русь», кануполо, академічного веслування, дитячої легкої атлетики, стрільби з лука, Федерації кікбоксингу.

А перші особи держави не зрадили собі й традиційно святкували у Вінниці. Президент Петро Порошенко нагадав, що 15 років тому в Україні запровадили святкування у травні Дня Європи. «А 11 років тому ми з вами започаткували і зробили Вінницю європейською столицею України. Бо так, як у Вінниці святкували День Європи, не святкували ніде», — щиро потішився він. І запевнив, що тисячі молодих людей, які зібралися на площі, поза всяким сумнівом житимуть в Україні — державі ЄС.

«Кожен має робити свою справу. Влада має служити народу. Суди мають відновлювати справедливість і гарантувати правду людям. Молодь має бути рушійною силою нашого руху вперед. Неурядові організації мають мотивувати владу і берегти українську правду й українську свідомість. Спортсмени мають завойовувати славу на спортивних майданчиках. Армія — боронити українську землю. А ми всі разом — рухатися в Європу. І не лише в День Європи, а щодня», — розклав усе по поличках Петро Порошенко.

За чотири роки відбулися надзвичайні зміни, Україна дуже наблизилася до Європи, особливо за останній рік. 1 вересня 2017-го набрала чинності, ратифікована всіма 28 країнами-членами ЄС, всупереч перешкоджанням країни-агресора Російської Федерації, Угода про асоціацію з ЄС. Торік 11 червня «Європа відчинила двері для українців, запровадивши безвізовий режим, задля якого у країні проведено понад 144 реформи. Поглиблена й всеосяжна зона вільної торгівлі відкрила двері в Європу для українських виробників, темпи зростання нашого експорту в Європу 2017-го становлять майже 30%, а за перший квартал цього року ще 22%.

Згадайте, коли нас лякали, що Україна стане на коліна, коли Росія, країна-агресор, закриє свої ринки для українських виробників, і Україна розколеться. Ми рішуче повертаємося у Європу, до європейської родини народів. Повертаємося, бо Україна завжди там була. І сьогодні Угода про асоціацію, безвізовий режим є другим і третім нашим спільним досягненням. Бо перше — побудова сильної, могутньої, ефективної, патріотичної і професійної української армії. І наші європейські партнери з країн НАТО і в цьому допомагають нам і роблять Україну сильнішою», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Зміни відбуваються не лише в економічному, матеріальному, безпековому секторах, а й у духовній сфері. Президент отримав обіцянку Вселенського патріарха Варфоломія надати томос про автокефалію Українській православній церкві. І закликав українців об’єднатися, молитися і боротися за те, щоб отримати єдину церкву. Єдина церква для нас — ключовий атрибут суверенної, незалежної, європейської держави Україна.

Президентське подружжя гуляло центральною площею Вінниці. Містяни віталися з ним, фотографувалися, запрошували до участі у святкових інсталяціях. Глава держави та гості свята переглянули танцювальний флешмоб «Під небом Європи», під час якого було встановлено рекорд: у хореографічній виставі взяли участь понад півтори тисячі дітей.

Разом з учнями Кирилом Бедраком та Діаною Підкалюк Президент і Прем’єр-міністр урочисто підняли прапор Євросоюзу на головній площі міста. Володимир Гройсман не зміг не відзначити, що останніми роками Вінниця стала справді європейським містом, одним із найкомфортніших для проживання.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»