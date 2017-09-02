«Вітаю усіх українців з новою віхою нашого шляху до ЄС! Сьогодні в повному обсязі набуває чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Це надзвичайно важливий етап двосторонніх відносин», — написав учора на своїй сторінці у Фейсбуці Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Довгий шлях

Угода про асоціацію — основний інструмент для тіснішого зближення України та ЄС, вона сприяє поглибленню політичних відносин між Києвом і Брюсселем. Економічна частина угоди — поглиблена й всеосяжна зона вільної торгівлі — надає Україні можливість для розширення торговельних відносин, бо відкриває нові ринки для українських товаровиробників, сприяє адаптації вітчизняного законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах до європейських стандартів.

У межах угоди Україна взяла на себе зобов’язання провести структурні реформи у сферах демократії, прав людини, верховенства права, ефективного управління, торгівлі та сталого розвитку. Також передбачено розширення співробітництва в області охорони навколишнього середовища, соціального розвитку та захисту, транспорту, захисту прав споживачів, забезпечення рівних можливостей, освіти, молоді і культури, промисловості й енергетики.

Підписанню угоди, нагадує УНІАН, передували тривалі перемовини між Києвом і Брюсселем, які розпочалися ще 2007 року, і довгий процес її ратифікації. Документ підписували у два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна — ЄС підписали політичну частину угоди. 27 червня 2014-го в ході засідання Ради ЄС Президент Петро Порошенко й керівництво Євросоюзу і глави держав та урядів 28 країн-членів ЄС підписали економічну частину документа. 16 вересня 2014 року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію, після чого розпочався процес її ратифікації країнами-членами Євросоюзу.

Ратифікація затягнулася через принципову позицію Нідерландів, де провели консультативний референдум, на якому більшість виборців висловилася проти ратифікації угоди. Проте де-факто положення угоди застосовують уже понад півтора року — з 1 січня 2016-го, відколи між Україною і ЄС запрацювала всеосяжна зона вільної торгівлі. Остаточно угоду ратифіковано у червні 2017-го — після того, як на вимогу Гааги на саміті лідерів ЄС ухвалили додатковий документ, де зокрема засвідчено, що підписання Угоди про асоціацію не гарантує Україні членства в ЄС.

Проте найдраматичнішою віхою в цій історії стали події 2013 року, коли після гучних політичних обіцянок Києва й тривалої підготовки до підписання угоди з ЄС у листопаді 2013 року українська влада раптово оголосила про відмову від її укладання. Це спричинило масові протести в центрі Києва, що розпочалися відразу після оголошення рішення уряду Миколи Азарова про призупинення курсу євроінтеграції. Мирні акції українців на підтримку Угоди про асоціацію, які ввійшли в новітню історію як Євромайдан, переросли в силове протистояння між демонстрантами й силовиками в центрі столиці. Після розстрілу Небесної Сотні в лютому 2014 року президент Віктор Янукович утік з України до Росії, а нове керівництво відновило євроінтеграційний курс на укладення Угоди про асоціацію з ЄС та на здобуття безвізового режиму.

«Свято для континенту»

У вітчизняному МЗС назвали набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС днем шани героям Революції гідності. Про це у своєму Twitter написала речниця відомства Мар’яна Беца. «Ми це зробили! Знаковий день. 1 вересня 2017 року — Угода про асоціацію з ЄС набула чинності в повному обсязі. Україна — це Європа», — написала дипломатка. Вона наголосила, що цей день — данина «шани героям Небесної Сотні та мільйонам українців, які обстоюють свободу та європейські цінності».

Брюссель також надіслав свої привітання Києву. У ЄС заявили, що «беззастережно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також масштабні зусилля української влади з реформування країни». Про це йдеться у прес-релізі Єврокомісії. Її президент Жан-Клод Юнкер наголосив, що незважаючи на всі труднощі, українська влада і країни ЄС запустили в дію Угоду про асоціацію. «З моменту набуття чинності угоди Євросоюз виконує свої обіцянки перед нашими українськими друзями. Я дякую всім, хто зробив це можливим: тим, хто стояв на Майдані і тим, хто наполегливо працює, щоб реформувати країну на краще. Це свято для нашого Європейського континенту», — сказав політик.

Своєю чергою Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні зазначила, що сьогодні «ми нарешті досягли того, над чим працювали останніми роками: тіснішої асоціації між Євросоюзом і Україною». На її думку, угода — це тісніші зв’язки між нашими громадянами, більші ринки і більше можливостей для бізнесу й підприємців, збільшення обміну досвідом, інформацією й експертизою. «Це засвідчує, що ми поділяємо спільні цілі і що український народ може розраховувати на підтримку та співпрацю з Євросоюзом у найближчі роки», — запевнила Федеріка Могеріні.

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Йоганнес Ган переконаний, що «пожинатимуть плоди зближення з ЄС майбутні покоління громадян України». «Вже видно перші конкретні результати реалізації угоди: експорт України до ЄС зріс, а ЄС підтвердив свої позиції як головний торговий партнер України», — запевнив Єврокомісар. Він також назвав безпрецедентними зусилля української влади, спрямовані на проведення системних реформ. Проте зауважив, що «ще залишається багато роботи, зокрема має бути посилено боротьбу з корупцією», і пообіцяв, що ЄС і надалі підтримуватиме українські реформи своїм досвідом і фінансовою допомогою.