На черговому саміті Україна — ЄС визнано прогрес, якого досягла наша держава у реформах, що наближує її до омріяного членства

Перед початком у Києві 23-го Саміту Україна — ЄС глава нашої держави Володимир Зеленський на сторінці у Twitter написав: «Радий вітати голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україні. Упевнений, діалог буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України в європейське співтовариство». І захід підтвердив упевненість України та ЄС у спільному майбутньому.

«Ми бачимо його в безпечній та успішній європейській родині. Готові спільно рухатися далі шляхом практичних і осяжних євроінтеграційних кроків, які мають відчувати наші громадяни й бізнес», — цитує слова Президента його Офіс.

Нові можливості

Громадяни й бізнес невдовзі відчують переваги угоди про спільний з ЄС авіаційний простір, яку в присутності Володимира Зеленського та високоповажних гостей підписали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель і Посол головуючої в Раді ЄС Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін.

«Угода про спільний авіапростір — це авіаційний безвіз одночасно для українських і європейських авіаперевізників. Україна отримає такі самі можливості, правила і стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів ЄС. Ми створюємо Європу на українському авіаринку. Уряди України та країн ЄС більше не надаватимуть призначення на той чи інший маршрут. Авіаперевізники зможуть самі домовлятися про можливість рейсів і їх кількість безпосередньо з аеропортами. Конкуренція між авіаперевізниками, як у Європі, — це один із вагомих чинників зниження цін на квитки. Тож угода відкриє для українців більше можливостей та напрямків для подорожей», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова Дениса Шмигаля.

Відповідно до положень угоди, сторони встановлять спільний авіапростір між Україною та ЄС на основі рівних правил безпеки авіації, управління повітряним рухом, соціальних прав працівників, електронних систем бронювання, захисту довкілля й забезпечення прав споживачів.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет та Жозеп Боррель підписали угоду між Україною, ЄС і Європейським співтовариством з атомної енергії про участь України у найбільшій програмі ЄС із досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та взаємодоповнювальній до неї Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021—2025). Її спрямовано на здійснення перспективних досліджень та інноваційних проєктів у ядерній енергетиці, термоядерному синтезі та ядерному поділі. Підписання документа сприятиме розширенню міжнародної науково-технічної співпраці, забезпечить необхідні кроки для інтеграції нашої країни в європейський дослідницький простір. Програма «Горизонт Європа» на 2021—2027 роки має бюджет понад 95,5 мільярда євро.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина й Жозеп Боррель підписали угоду між Україною та ЄС про участь України у програмі «Креативна Європа» (2021—2027). Її спрямовано на підтримку й посилення конкурентоспроможності європейського культурного, креативного та аудіовізуального секторів, а також розвиток і просування культурного й мовного розмаїття, збереження європейської культурної спадщини. Програма має бюджет 2,4 мільярда євро.

Потужні сигнали

Офіс Президента за підсумками зустрічі Володимира Зеленського, Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн оприлюднив їхню спільну заяву. Вона має потужні сигнали про підтримку незалежності й інтеграції України в політичний та економічний простір ЄС. Підтверджено неухильне дотримання подальшого зміцнення інтеграції зокрема шляхом продовження тісної співпраці для зміцнення верховенства права, просування реформ і сприяння сталому економічному зростанню, підтримки зеленої та цифрової трансформацій.

«Ми привітали вже досягнуті результати імплементації Угоди про асоціацію та успіх поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, яка сприяла суттєвому зростанню двосторонніх торговельних потоків з початку її застосування у січні 2016 року та перетворенню ЄС на найбільшого торговельного партнера України. Ми визнали значний прогрес, досягнутий Україною у процесі реформування, і погодилися з необхідністю подальшого посилення цих зусиль.

Ми визнали важливість подальшого зміцнення співпраці для протидії гібридним загрозам та боротьби з дезінформацією. Підтвердили роль України як стратегічної країни для транзиту газу та підтвердили свою підтримку продовженню транзиту газу територією України після 2024 року», — йдеться у заяві.

Україна та ЄС підкреслили важливість спільної роботи проти будь-яких потенційних зусиль третіх сторін використовувати енергію як зброю, зокрема в контексті наслідків для стабільності транзиту газу територією України.

У контексті припинення війни на Донбасі Володимир Зеленський, Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн засудили порушення припинення вогню збройними формуваннями, які підтримує Росія, а також закликали Росію повністю визнати відповідальність у цьому контексті та використати свій значний вплив на ці збройні формування, відновити всеосяжне припинення вогню, виконати мінські домовленості в повному обсязі, надати вільний та безперешкодний доступ Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ до не підконтрольних уряду України ділянок уздовж українсько-російського державного кордону.

Під час спільної підсумкової пресконференції Володимир Зеленський подякував ЄС за те, що рік у рік продовжує обмежувальні заходи щодо Росії.

«Але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До нього мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до держдуми РФ в окупованому Криму, місті Севастополь і на тимчасово окупованих територіях України на Донбасі. Без уваги не мають залишитися й системні порушення прав людини у Криму», — акцентував Президент.

Під час саміту обговорювали й можливість застосування третього енергетичного пакета ЄС щодо «Північного потоку-2» та окремої санкційної політики щодо газогону.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна та ЄС дуже близькі і дедалі зближуються. Відзначила такі напрями: реформи; поступову економічну інтеграцію (це дуже потужна сила, яка спростить інші аспекти зближення); політичну асоціацію з ЄС, повне впровадження Угоди про асоціацію і глибокої угоди про вільну торгівлю.

«Важливо, що ми єдина європейська сім’я і працюємо разом», — резюмувала Урсула фон дер Ляєн.

Шарль Мішель говорив про те, що потрібно мобілізувати дискусії в ЄС про надання Україні перспективи членства. Він зауважив, що в ЄС за останні місяці бачать з боку України певне прискорення.