У місті Вишгород на Київщині Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів відкрило оновлену сучасну лабораторію, що перевірятиме якість води у Дніпрі. Тут аналізуватимуть воду новими приладами. Вони здатні визначати важкі метали, промислові хімікати й пестициди навіть у низьких концентраціях. Підсумки досліджень дадуть змогу зменшити ризики, пов’язані з наслідками промислового забруднення та сільського господарства, для людей, екосистем і секторів економіки, які використовують воду.

Як інформують у Міндовкілля, триває процес отримання лабораторією міжнародної акредитації, що засвідчить високий рівень компетентності й відповідності євростандартам. Це буде підтвердженням, що результати, які отримала лабораторія, офіційно дійсні, порівнянні та надійні, адже управлінські рішення мають ухвалювати на основі достовірних даних про стан вод.

Це вже четверта лабораторія для забезпечення контролю якості води відповідно до євростандартів. Її обладнано за фінансової підтримки ЄС. Кошти ЄС спрямовано на закупівлю газового хроматографа, атомно-адсорбційного спектрофотометра, атомного флуоресцентного спектрометра, твердофазної системи екстракції, системи очищення води. Аналогічні лабораторії діють в Івано-Франківську, Слов’янську та Одесі, їх оснащено за кошти українського бюджету.

«Україна посідає 125-те місце серед 180 країн за показником кількості питної води на душу населення. Хочемо, щоб українці мали доступ до якісної питної води, водойми стали чистими й придатними для водопостачання. На створення нової лабораторії витрачено майже 0,5 мільйона євро. Це українські та європейські кошти. Її цінність у тому, що буде чітко зрозуміло, які саме забруднювачі є у водоймах басейну Дніпра. Лабораторія досліджуватиме характерні для Дніпра, Прип’яті, Десни речовини, виявлятиме вплив країн-сусідів на спільні водойми й забруднювачів. Це нові можливості для захисту здоров’я людей та довкілля», — заявив під час відкриття лабораторії міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Керівниця відділу співпраці в галузі економіки, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва ЄС в Україні Клое Алліо зазначила, що якість води має важливе значення для життя і здоров’я населення, сільського господарства та економічного зростання. Протягом багатьох років для України якість води була проблемним питанням, і ЄС радий долучитися до його вирішення. Розуміння того, що є у воді, — перший крок, щоб зробити її чистішою та безпечнішою. Лабораторія моніторингу води у Вишгороді тепер зможе надавати найсучасніші дані.

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