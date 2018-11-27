Завдяки перемозі Революції гідності наша країна зробила вирішальний крок до свого майбутнього. Українці зробили свідомий цивілізаційний вибір. Воля всього українського народу — європейська та євроатлантична інтеграція нашої держави. У питаннях євроінтеграції ми завжди відчували підтримку світового українства — потужної сили, чий голос завжди чутно на захист інтересів України у всьому світі. На цьому під час виступу в столиці на ХІ Світовому конгресі українців наголосив Президент Петро Порошенко. Від імені українського народу він подякував Світовому конгресу українців за підтримку процесу набуття чинності Угоди про асоціацію та прийняття рішення про отримання Україною безвізового режиму.

Двері НАТО відчинені

«Високопосадовці ЄС, лідери країн-партнерів і союзників не раз підкреслювали, що за чотири роки Україна наблизилася до Євросоюзу більше, ніж за попередні 23. Це стосується і проведених реформ. Наша держава й надалі рішуче йтиме своїм шляхом — а це шлях до Європейського Союзу, НАТО. Днями Верховна Рада конституційною більшістю схвалила в першому читанні проект змін до Конституції, якими закріплюється напрямок руху України в ЄС і НАТО. Це важливий крок у процесі євроінтеграції. Усі гілки української влади, всі посадові особи мають працювати для того, щоб забезпечити те, у що так само, як в Угоду про асоціацію чи в безвіз, багато хто не вірив, — повноцінне членство в ЄС та НАТО», — зазначив Петро Порошенко.

Президент додав, що під час Брюссельського саміту НАТО глави держав та урядів Альянсу переконливо закликали надати перспективу членства для України та Грузії. «Так підтверджено рішення, ухвалене ще у 2008 році в Бухаресті: двері Альянсу для України відчинені. Це той високий рівень підтримки, який важливо зберегти і спільними зусиллями не допустити розмиття його тими, хто звик оглядатися на позицію Москви. Ми йдемо своїм шляхом — геть від Москви. Україна ніколи більше не буде колонією російської імперії. Наш шлях — до розбудови європейської вільної процвітаючої України», — підкреслив глава держави.

Петро Порошенко зауважив, що в боротьбі за незалежність України сформувалася і зміцніла нова армія — патріотична, добре підготовлена, оснащена зброєю та достатнім умінням, щоб стримати російську агресію. «Наша армія вже входить до числа найкращих у Європі, переходить на стандарти НАТО, набуває досвіду й уміння перемагати. ЗСУ отримують озброєння від наших партнерів. Ця допомога надзвичайно необхідна», — наголосив він.

Цінний внесок кожного

«Ми разом творимо нову вільну Україну. Цінний внесок кожного українця, хоч би де він жив, у справу розбудови нашої держави. Єдність і солідарність — запорука спільної перемоги над російською агресією, зміцнення економіки, подолання бідності, утвердження верховенства права. Ми пишатимемося нашою спільною працею в ім’я великого українського народу», — звернувся Петро Порошенко до учасників заходу — українців із різних країн.

Глава держави зауважив, що незабаром відзначатимемо 100 років Злуки, коли вперше в новітній історії України наш народ об’єднався в єдиній державі.

Президент особливо підкреслив, що тривалий час саме українській еміграції довелося стати хранителем великих пластів національної ідентичності й національної пам’яті.

«Діаспора здійснила колосальну роботу для збереження національної культури, освіти, традицій. Завдяки саме діаспорі марними виявилися зусилля радянської імперії зі знищення героїчних сторінок української історії — визвольних змагань 1918—1921 років, боротьби УПА проти нацистського та комуністичного режимів. Усе світове українство довгі десятиліття невтомно нагадувало урядам і громадськості про героїчну боротьбу проти поневолення України, злочини радянської імперії, переслідування й убивства найкращих синів і дочок нашого народу. Наші співвітчизники за кордоном першими вступили у протистояння з Росією в інформаційній війні, викривали кремлівські фейкові новини тоді, коли вони ще так не називалися», — підкреслив глава держави.

Президент високо оцінив зусилля Світового конгресу українців з донесення до міжнародної спільноти правдивої інформації про агресивні дії Росії проти України — окупацію частини Донецької та Луганської областей, анексію Кримського півострова, політв’язнів, утиски прав і свобод людини на цих територіях. Він закликав і надалі активно протистояти спробам Росії добитися зняття санкцій за незаконну анексію Криму й окупацію Донбасу.

Президент закликав підтримувати українську громаду в Росії. «Ця громада — частина Світового конгресу українців. Треба в різний спосіб підтримувати її. Адже в Росії тепер дуже нелегко бути українцем. Може, складніше, ніж будь-де. І кожен українець, який вивішує український прапор, співає український гімн, роз’яснює росіянам, чий Крим, потребує нашого захисту й підтримки», — констатував Петро Порошенко.

Гарантія духовної свободи

Під час конгресу Президент говорив і про отримання автокефалії української церкви. «Ми напередодні історичних змін в українському духовному просторі. Здійснюється мрія, якій не 27, а 1000 років. Мрія про автокефальну помісну православну соборну Українську церкву, про зміцнення й новий розквіт київської духовної традиції, започаткованої хрещенням Київської Руси-України рівноапостольним князем Володимиром Великим. Константинопольська Церква-Мати рішуче ліквідовує наслідки давньої несправедливості, порушення клятв і обіцянок з боку РПЦ. Рішення Святого і Святійшого Синоду встановили, що Україна не була і не є канонічною територією Московського патріархату. І не буде», — зазначив Петро Порошенко.

«Якби рік тому спитали, що ми зокрема й на Світовому конгресі українців говоритимемо, що це питання не десятиліть і навіть не років, всі б сказали: це диво. І без Божої допомоги тут не минулося. Господь почув молитви мільйонів і надав нам автокефальну церкву», — сказав Петро Порошенко. Глава держави подякував усім, хто долучився до цього процесу: його Всесвятості патріархові Варфоломію — за рішучі зусилля, боротьбу і молитву, ієрархам і вірним Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та ієрархам церкви московського патріархату, які молилися й приєдналися. Подякував і Верховній Раді, яка підтримала звернення до Вселенського патріархату.

Президент зауважив, що незабаром відбудеться чергове засідання Синоду, яке має на меті продовжити цей процес і підготувати його завершення у вигляді Собору в Києві.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»