Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада з питань протидії домашньому насильству. Проблема ця доволі поширена в нашому суспільстві й потребує уваги на найвищому державному рівні. Участь у зібранні взяла перша леді України Олена Зеленська. Вона розповіла, чого вдалося досягти за останні роки в напрямі боротьби з цим ганебним явищем і на чому варто зосередити сили тепер і в перспективі.

«Нам потрібна злагоджена й комплексна робота кожного в цьому питанні. Також стабільність і продуктивність в організації спеціалізованих служб підтримки осіб, що постраждали від домашнього насильства й насильства за ознакою статі. У 2021 році розпочато процеси створення притулків, консультативних служб, які надають первинну допомогу, і денних центрів соціально-психологічної допомоги», — наголосила Олена Зеленська.

А ще цьогоріч уряд затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Коштом субвенції (274,2 мільйона гривень) передбачено здійснити капітальний ремонт/реконструкцію, поточний ремонт приміщень для створення в них притулків, денних центрів та консультативних служб для підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, на суму 182 249,506 тисячі гривень; укомплектувати приміщення офісними й побутовими меблями, комп’ютерною та офісною технікою, мережевим і телекомунікаційним обладнанням тощо на суму 36 320,035 тисячі гривень; створити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб для підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, і 40 мобільних бригад. Буде підвищено рівень надання соціальних послуг у 16 наявних притулках. Буде придбано 40 автомобілів на суму 55 522,564 тисячі гривень для забезпечення функціонування утворених при притулках мобільних бригад для підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

«Важливо забезпечити стабільну роботу мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб — притулків, гарячих ліній, центрів надання допомоги, мобільних бригад. І для цього вкрай важливу роль відіграє консолідація дій органів державної влади, міжнародних, громадських організацій, релігійних громад», — наголосив Денис Шмигаль.

За підсумками наради обласним, Київській міській держадміністраціям, органам місцевого самоврядування доручено взяти під особистий контроль своєчасність і якісну реалізацію субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 2021 року, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Вони мають передбачити у місцевих бюджетах необхідне фінансування на 2022 рік для забезпечення соціального замовлення та стимулювання ринку надавачів соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

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«Урядового кур’єра»