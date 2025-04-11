Про них розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час бізнес-саміту Україна — ЄС

Новим місцем вигідних інвестицій стає Україна для європейського бізнесу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час бізнес-саміту Україна — ЄС, який відбувся у Брюсселі 10 квітня.

«Україна сьогодні — це не лише поле битви, а й поле можливостей. Ми можемо стати нетто-донором та експортером безпеки, енергії, критичних ресурсів і цифрового прориву», — наголосив очільник українського уряду.

За словами Дениса Шмигаля, завдяки співпраці з ЄС Україна здатна стати одним із центрів континентальної енергетичної безпеки, маючи величезний потенціал у галузі поновлюваної енергетики, водню та біометану, а також повну синхронізацію енергомережі з європейською.

«Наші найбільші в Європі підземні газосховища здатні збільшити загальну європейську ємність зберігання газу на 25%. Наші запаси газу — другі за обсягом на континенті. Усе це створює унікальний потенціал для стратегічних інвесторів», — наголосив Прем’єр.

Критична сировина — ще один перспективний сектор для інвестицій європейського бізнесу, адже ЄС нині імпортує значну кількість таких матеріалів. За словами Дениса Шмигаля, Україна може допомогти змінити цю ситуацію, забезпечивши європейський бізнес надійним джерелом сировини на континенті, що стане основою нової промислової революції — Made in Europe.

Прем’єр-міністр переконаний, що відбудова України може бути найбільшим економічним проєктом у Європі за останні покоління.

«Ми говоримо про будівництво нового житла для мільйонів людей, модернізацію транспортних коридорів, портів, залізниці за євростандартами, відновлення енергетичної інфраструктури», — зазначив глава уряду.

Окремо Денис Шмигаль наголосив на розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

«Європа потребує переозброєння та оборонної автономії. Україна може стати її індустріальним серцем. Ми запрошуємо європейські оборонні компанії до кооперації: у нас є висококваліфіковані кадри, виробничі майданчики, державні стимули для інвесторів», — нагадав він.

Важливий, за словами Прем’єра, і аграрний сектор. Інвестиції в цю галузь не лише відкривають широкі бізнес-можливості, а й сприяють глобальній продовольчій безпеці. Глава уряду зазначив, що Україна сьогодні забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у світі. У середньостроковій перспективі наша держава планує подвоїти аграрний експорт, надаючи значну підтримку приватному сектору для інвестування в цю галузь.

Відзначив Прем’єр-міністр і досягнення ІТ-індустрії. Торік експорт ІТ-послуг досяг майже 7 мільярдів доларів, а галузь об’єднує понад 300 тисяч висококласних спеціалістів. Україна — лідер у цифровізації завдяки системі «Дія», яка надає десятки держпослуг у смартфоні.

«У цифровій галузі Україна і ЄС разом можуть зробити ривок, без якого не виграти глобальну конкуренцію. Тож цей міст між нашими технологічними екосистемами слід тільки розширювати», — зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр нагадав, що в Україні впроваджуються європейські правила та законодавство в усіх сферах. Він закликав європейський бізнес інвестувати в Україну, яка впевнено рухається до набуття членства в ЄС.

За підсумками бізнес-саміту Україна — ЄС ухвалено спільну заяву щодо зміцнення ділового партнерства.

Відкрити шість кластерів

Україна прагне вже цього року відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС та поглибити секторальну інтеграцію. Про це повідомив напередодні Денис Шмигаль під час 10-го засідання Ради асоціації Україна — ЄС, на якому обговорили підтримку нашої держави, фінансову допомогу та реформування на євроінтеграційному шляху.

«Україна виконала 81% своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найбільший прогрес зафіксовано у сфері інтелектуальної власності, освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов’язань», — повідомив він і додав, що торік вдалося досягти значних успіхів у галузях медицини, фінансів та митниці.

Глава уряду наголосив, що Україна демонструє здатність пройти шлях до членства в Євросоюзі швидко й ефективно. Він повідомив, що на засіданні Ради асоціації були присутні посли країн-членів ЄС, які одностайно відзначили великий прогрес України в євроінтеграційних процесах та позитивну динаміку виконання реформ.

«Ми підтвердили спільну відданість європейській інтеграції України, глибшій інтеграції до єдиного ринку та безпекового простору ЄС», — зазначив він.

Окремо Денис Шмигаль акцентував на вагомій підтримці України європейськими партнерами. Під час засідання Ради асоціації Україна — ЄС майже кожен виступ розпочинався словами солідарності та згадкою про трагедію у Кривому Розі, яка стала символом жорстокості агресора.

«Убивство двадцяти людей, з яких дев’ятеро дітей, російською балістичною ракетою на дитячому майданчику — важка рана на серці кожного українця. Дякую партнерам за співчуття та розуміння. Зокрема за розуміння того, що росія не прагне миру, і це видно з її дій та щоденних обстрілів українських міст», — зазначив Денис Шмигаль і наголосив на необхідності посилення санкцій проти агресора.

Зусилля для змін

Політична, військова, фінансова підтримка України від Європейського Союзу залишається незмінною. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна — ЄС. Глава уряду відзначив високу оцінку уряду у впровадженні реформ, яку надали європейські партнери. Він наголосив, що наша держава прагне проведення ефективних змін в межах євроінтеграційного процесу та економічної інтеграції в єдиний ринок ЄС та докладе всіх необхідних зусиль, щоб після війни стати повноправним членом Євросоюзу. Також Денис Шмигаль наголосив на важливості фінансової підтримки нашої держави та подякував ЄС за допомогу, яка дає змогу зміцнювати економічну стійкість.

«Ukraine Facility — основний фінансовий інструмент посилення та відновлення України. Із понад 150 умов Плану України для Ukraine Facility на 2024—2027 роки вже виконали 36», — повідомив Прем’єр-міністр.

Він звернув увагу на посилення спільної роботи над правовим механізмом щодо повної конфіскації заморожених російських активів, які мають стати основним джерелом відбудови України.

Денис Шмигаль повідомив, що на засіданні обговорили наявний інструментарій Угоди про асоціацію.

«Прагнемо поєднати його з переговорним процесом щодо членства України в ЄС. Таким чином отримаємо переваги від інтеграції у внутрішній європейський ринок ще до приєднання до співтовариства», — зазначив глава українського уряду. Він додав, що йдеться про подальшу лібералізацію торгівлі та збереження її обсягів і динаміки.

«Ще одна наша ціль — приєднання до угоди ACAA. Незмінний пріоритет — отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС у секторі електронних комунікацій та поступова інтеграція в єдиний цифровий ринок ЄС. Прагнемо найближчим часом приєднатися до політики ЄС Roam Like at Home, а також отримати взаємне визнання електронних довірчих послуг», — наголосив Денис Шмигаль.

Двосторонні зустрічі

Поглиблення оборонної співпраці та розвиток економічного партнерства обговорили у Брюсселі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Сторони докладно розглянули питання набуття членства України в Європейському Союзі, якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів та подальшу інтеграцію до єдиного ринку ЄС.

«Україна готова рухатися вперед і виконувати всі зобов’язання на шляху до повноправного членства в ЄС», — наголосив глава українського уряду й додав, що наша держава та Європейський Союз активно зміцнюють співпрацю в усіх напрямах. Денис Шмигаль відзначив фінансову підтримку ЄС та енергетичну допомогу, а також подякував за ініціативу ReArm Europe, яка відкриває нові можливості для співпраці в галузі безпеки та оборони.

Оборонні потреби України та підтримку ОПК глава українського уряду обговорив з високим представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки — віцепрезидентом Європейської комісії Каєю Каллас. Денис Шмигаль наголосив на важливості закупівлі 2 мільйонів артилерійських снарядів для України, вагомому значенні плану ReArm Europe, а також необхідності якнайшвидше запустити в роботу інструмент SAFE, обсяг якого становить 150 мільярдів євро.

«Важливий елемент — те, що Україна зможе долучитися до спільних із країнами ЄС закупівель оборонної продукції і на європейському ринку, і в українських виробників», — пояснив Прем’єр.

Зустрічаючись із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою, Денис Шмигаль закликав Європарламент підтримати продовження транспортного безвізу, що надасть змогу й надалі вантажному транспорту перевозити товари без спеціальних дозволів.

Сторони розглянули важливі питання, зокрема європейську інтеграцію та конфіскацію заморожених російських активів. Денис Шмигаль позитивно відзначив затвердження Європарламентом механізму кредитної співпраці для України, який передбачає надання макрофінансової допомоги за рахунок знерухомлених російських суверенних активів.

Важливість якнайшвидшого відкриття кластерів у межах переговорів про вступ у ЄС, розвиток спільних оборонних ініціатив у межах ReArm Europe та SAFE, а також необхідність своєчасного постачання критично важливої військової допомоги обговорили Прем’єр-міністр та Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Глава уряду повідомив про оборонні потреби нашої держави, зокрема системи ППО. Сторони зосередилися на питаннях майбутнього членства України в ЄС та відбудови нашої країни.

Рух України до ЄС та інтеграцію в єдиний ринок Денис Шмигаль обговорив із європейським комісаром з питань розширення Мартою Кос.

«Переконаний, що вступ нашої держави до Європейського Союзу — ключова гарантія його безпеки, і вірю, що разом ми досягнемо успіху на цьому шляху», — зазначив глава українського уряду. Денис Шмигаль та Марта Кос приділили увагу питанню лібералізації торгівлі та використання заморожених російських активів для відбудови нашої держави.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ