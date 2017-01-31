На початку ХХІ століття на Лук’янівському цвинтарі в Києві встановили надмогильні хрест і плиту з написом: «Володимир Наумович (1894 — 1918). Володимир Шульгин (1894 — 1918). Тут поховано учасників бою під Крутами 29 січня 1918 року, які загинули за волю України. Слава Героям! «Нема любові понад ту, що окропила кров’ю Крути…»

Як відомо, друзів, як і всіх молодих загиблих захисників київського напрямку від російського окупаційного червоного війська Муравйова, спершу перепоховали на Аскольдовій могилі. Коли ж 1934 року на похованнях радянська влада влаштувала парк, бабуся Наумовича перенесла їхній  прах таємно на Лук’янівський цвинтар, про що ця родина розповіла громадськості незалежної України лише в середині 1990-х. Хлопців поховано в одній труні, бо перед смертю міцно обійнялися…У 99-ті роковини подвигу під Крутами  спочинок в українській землі нарешті знайшов і автор багатьох пророчих рядків український поет Олександр Олесь. Саме зі свіжої могили подружжя Кандиб поблизу останнього пристанища двох кручанців розпочинається  на Лук’янівському цвинтарі  майбутній Пантеон видатних українців.

Вірш «З журбою радість обнялась» складається всього з двох строф, та в ньому і поетичне кредо Олеся, і характеристика українських переломів. Фото з сайту radiosvoboda.org

У неділю під час молебню у Володимирському соборі в Києві Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що, хоч Олександр Олесь жив і помер за межами України, він любив Батьківщину і свою любов втілював у поезії. Перепоховання Олександра Олеся стало дуже символічним, адже відбулося у День пам’яті Героїв Крут, які беззастережно віддали свої молоді життя за Україну в критичну хвилину, коли боронити землю було нікому, а українська незалежність проходила випробування внутрішніми чварами.

«У своїх творах великий поет часто різними художніми засобами доносив, що саме внутрішні чвари та розбрат, невміння об’єднатися заради великої мети не раз призводили в історії України до трагічних наслідків», — зазначив Президент України Петро Порошенко, який разом з дружиною взяв участь у панахиді-прощанні з українським письменником та поетом Олександром Олесем.

На думку Президента, не лише перепоховання в Україні, а передовсім  вивчення та популяризація творів Олександра Олеся стане даниною пам’яті поета. «Олександр Олесь, можливо, як ніхто інший, глибоко розкрив біль душі людини, яка втратила Батьківщину та опинилася в еміграції. Його поезія  вчить, як треба любити Україну», — зазначив Президент.

Також у неділю Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять оборонців української державності, які загинули у бою поблизу селища Крути.

Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві, де було поховано відважних студентів. Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

У заходах також взяли участь Голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени Кабінету Міністрів, Київський міський голова Віталій Кличко.

У зверненні до Українського народу у День пам’яті Героїв Крут Петро Порошенко відзначив, що героїчний бій під Крутами назавжди вписано на скрижалі національної історії  передусім як приклад волелюбності та незламності Українського народу.

«Нині, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт у нашій державі. Стало традицією у День пам’яті Героїв Крут вшановувати сучасних героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави вже в нинішній українсько-російській війні», — зазначив глава держави.

На жаль, того недільного дня також не обійшлося без жертв. Бій за авдіївську промислову зону 29 січня тривав безперервно протягом 19 годин. 5 українських військовослужбовців загинули, 14 — отримали поранення і травми. Ще двох захисників Україна втратила на цьому напрямку в понеділок. 