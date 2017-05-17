ГО «Юридична Сотня» оновила Пам'ятку учасникам АТО.

Змінено:

- порядок проходження військової служби за контрактом

-військовослужбовці, в яких контракт «до кінця особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію» можуть розірвати або переукласти такий контракт;

- розмір виплати одноразової грошової допомоги внаслідок отримання інвалідності;

- розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця;

- розмір допомоги на проведення похорону і спорудження пам’ятнків для загиблих військовослужбовців;

- порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

- прийнято Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти;

- розмір щорічної виплати до 5 травня.

Оновлена пам’ятка учасника АТО 