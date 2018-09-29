Місцем передачі техніки для потреб українських моряків стала база Берегової охорони США «Балтімор». Сертифікати про передачу техніки в присутності Президента Петра Порошенка підписали віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер і командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко.

Хоча обидва судна спущено на воду 40 років тому, вони відповідають усім вимогам сучасного ведення бойових дій, здатні виходити в море у потужні шторми, і виконувати покладені на них зав­дання в складних умовах, вести влучний вогонь і переслідувати ворожі цілі. Таке посилення нашого оборонного потенціалу на Азові спричинено не бажанням НАТО наблизитися до кордонів Росії, як це прагнуть подати в Кремлі. Навпаки, саме агресивна політика останнього стосовно сусідів змушує їх вдаватися до захисту власних національних інтересів. Усе просто — будь-яка ворожа дія породжує протидію.

Упродовж останніх двадцяти років Берегова охорона надала 520 активів 75-ти партнерам за програмою Excess Defense Articles. Вона забезпечує взаємовигідну співпрацю з усіма партнерами, які швидко зміцнили глобальну морську безпеку. Майкл Макалістер заявив, що берегова охорона використовує ці судна з 1986 року, і 12 із них досі працюють у США й Південно-Східній Азії.

«Упевнений, ці катери чудово служитимуть і у ВМС України. В руках кваліфікованих моряків, таких як берегові охоронці США та українські ВМС, катери класу «Island» довели, що вони різнопланові та ефективні одиниці техніки. Їхні команди гарно себе показали в перешкоджанні контра­банді, реагуванні на надзвичайні ситуації, оборонних і рятувальних операціях», — сказав Майкл Макалістер, який сам колись служив командиром на катері такого типу.

«Берегова охорона дуже любить ці кораблі. Мені трохи сумно дивитися, як ці кораблі полишають нашу службу, але ми пишаємося, що вони й далі будуть важливим інструментом світової морської безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на початок процесу передачі та роботу з нашими українськими партнерами, щоб доставити ці чудові катери, які так гарно послужили Сполученим Штатам», — продовжив американський адмірал.

Тож перші два човни класу «Island», переконаний Петро Порошенко, стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським і американським народами. А доповнить цю співпрацю і американська допомога в будівництві командного центру ВМС в Очакові.

«На сьогодні від США ми отримали понад мільярд доларів на підтримку безпеки, реформ сектору національної безпеки та оборони, підтримку закону про національну безпеку та його впровадження, що робить нашу армію сумісною з американською та арміями НАТО, — сказав Петро Порошенко. — Ми цінуємо нещодавнє рішення Конгресу США збільшити цю допомогу. Це підтримує наші військові асигнування, які вже перевищили 6% ВВП. І сьогодні найкращим способом захисту Вільного Світу є захист України завдяки новим оборонним системам, міцній підтримці реформ, а також новим цільовим санкціям і постійному дипломатичному тиску на Росію».

Вона не полишає своїх агресивних планів. Отримавши гідну відсіч на суходолі, кремлівські стратеги обрали тактику морського піратства, полюють за беззахисними комерційними суднами під різними прапорами, аби лише не допустити їх до українських морських портів Азову, прагнучи зав­дати нам дошкульного економічного удару.

«Як вуличний бешкетник, Москва робить удар, якщо немає жодної реакції, вона завдає ще один. Наше завдання — переконати Кремль у нашій рішучості захисту берегів України, незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, свободи та демократії, — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — Із солідарністю, єдністю та підтримкою ми зможемо нав’язати цю червону лінію агресору. Без куль, але з рішучістю діяти. Мир через силу — це найефективніша політика проти російської агресії». Адже фактично Україна нині — східний фланг і НАТО, і ЄС, і всього цивілізованого світу.

Своєю чергою, помічник міністра оборони США Роберт Карем наголосив, що позиція Сполучених Штатів залишається незмінною в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. «Росія окупувала Крим і продовжує конфлікт на Донбасі, намагається змінити кордони використовуючи силу. Російська агресія становить загрозу не лише для України, а й цілого регіону, Європи, Сполучених Штатів Америки і стабільності всього світового порядку», — наголосив він, додавши, що Росія проводить військову операцію в країні-партнері НАТО, й далі поширює знавіснілу пропаганду й дезінформацію, підриваючи уряди та загрожуючи миру та стабільності в усьому світі. «Ми не можемо сприймати маніпуляції Росії на сході України», — констатував Роберт Карем.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»