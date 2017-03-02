Тетяна ДІДОРЕНКО:

«Моя сестра-­нерезидент хоче придбати квартиру у новобудові. Яку ставку податку вона має заплатити під час купівлі?»

Консультує юрист

Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»

Світлана ГАВРИЛЮК

— Відповідно до ст. 172 Податкового кодексу України під час купівлі-продажу нерухомості податок нараховують на дохід, отриманий платником податку від продажу майна. Отже, основні витрати щодо сплати податків під час продажу квартири несе продавець.

Що стосується покупця, то відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. №400, укладаючи договір купівлі-продажу нерухомого майна, покупець має сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування обсягом 1% вартості об’єкта оподаткування, тобто вартості нерухомого майна, вказаного в договорі купівлі-продажу. Цей збір сплачують і резиденти, і нерезиденти України.

Крім того, укладаючи договір купівлі-продажу нерухомості, сторони повинні сплатити державне мито. Його обсяг визначають за декретом Кабміну «Про державне мито» від 21.01.1993 р. №7-93, та становить 1% суми договору, але не менш як неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Хто саме сплачує мито, сторони визначають самі.

Крім цих платежів, обов’яз­кова сплата фізичними особами певних платежів, пов’язанмх з перевіркою нотаріусом наявності чи відсутності заборон, арештів, іпотек чи інших обмежень/обтяжень, які можуть бути зареєстровані щодо квартири.

Як отримувати пенсію додому?

«Я внутрішньо переміщена особа з Луганська, пенсіонерка. Спочатку жила в Запоріжжі, а кілька місяців тому переїхала до родини брата на Черкащину, бо я інвалід і не завжди можу впоратися сама з побутовими справами. Там ходила по пенсію в банк, і тут теж. Але в Луганську й Запоріжжі йти було недалечко, а тут ще й автобусом треба їхати, а мені нелегко долати відстань. Та недавно сказали, що можуть приносити пенсію додому. Куди треба звертатися, щоб оформити таку доставку?»

В. МНІШКОВА,

Черкаська область

— Внутрішньо переміщені особи-інваліди можуть отримувати пенсію та грошову допомогу вдома. Це зазначено у постанові Кабінету Міністрів України № 964 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набула чинності 22 грудня 2016 р. і роз’яснює, як оформити доставку пенсії додому.

Хто має право на послугу. Переселенці-інваліди І групи й ті, кому потрібна постійна стороння допомога.

Як отримати. Треба прийти до відділення Ощадбанку за місцем проживання й написали заяву. До неї додати копії:

♦ паспорта громадянина України;

♦ облікової картки платника податків;

♦ довідки медико-соціальної експертизи;

♦ пенсійного посвідчення.

Зразок заяви можна знайти в інтернеті за посиланням: https://goo.gl/6B9hMs

Згідно з постановою, Ощадбанк має безкоштовно доставляти пенсії додому.

Якщо змоги прийти до Ощадбанку особисто нема, можна:

♦ подзвонити до відділення Ощадбанку, домовитися, щоб приїхав спеціаліст і прийняв заяву;

♦ звернутися до центру соціальних служб, щоб його спеціалісти доставили заяву у відділення Ощадбанку.

Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»