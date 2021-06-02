Діти для батьків — найдорожчі на світі. Тата й мами роблять усе можливе, аби їхні чада зростали здоровими та щасливими.

Влада теж постійно намагається докласти зусиль, аби маленькі українці зростали й виховувалися в родинах, здобували хорошу освіту, мали змогу відпочивати й оздоровлюватися.

«Усе, що ми робимо, — робимо заради дітей. Бо вони продовження кожного з нас, майбутнє України. Батьківська безумовна любов, прийняття і захист допомагають малечі розкрити потенціал і стати успішними дорослими. А щасливі громадяни творять щасливу, успішну та мирну країну», — написав у твітері з нагоди Дня захисту дітей Президент Володимир Зеленський.

Допомога при народженні має зрости

На тому, що державні органи влади мають збільшити зусилля у впровадженні необхідних змін, щоб діти могли зростати й виховуватись у родинах, наголосив і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час всеукраїнської наради з питань захисту прав дітей, що відбулася з нагоди свята.

«Позиція Президента, Кабінету Міністрів та нас усіх — діти в Україні мають жити й зростати в благополучних сім’ях. Діти з інвалідністю повинні мати доступ до якісного інклюзивного навчання або за необхідності високоспеціалізованого навчання й реабілітації. Громади найближче до дітей, тому вони краще розуміють ситуацію. Держава має створювати відповідну політику й забезпечувати джерела та фінансування підтримки дітей», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова очільника уряду.

Прем’єр наголосив, що ці вектори мають бути незмінними й навколо них слід вибудовувати відповідні державні стратегії, регіональні та обласні програми, а також стратегію громад щодо виховання та опіки над дітьми, які цього потребують.

Денис Шмигаль зауважив, що і в умовах пандемії уряд посилює підтримку родин і дітей. Зокрема 26 травня цього року було ухвалено комплекс рішень, серед яких законопроєкти про збільшення розміру допомоги при народженні та всиновленні дитини, а також про посилення відповідальності за порушення прав дітей.

До слова, в разі ухвалення парламентаріями законопроєкту, що передбачає збільшення обсягу державної підтримки при народженні дитини або її усиновленні, із 1 січня наступного року розмір допомоги зросте із 41 тисячі гривень до 50 тисяч. Це не остаточне збільшення — з 2023-го і в подальшому пропонують збільшити допомогу на прогнозний показник інфляції.

«Наш цивілізаційний вибір — інвестувати в майбутнє України. А діти — це і є майбутнє України. Президент чітко сформулював глобальну мету: це якісна, сучасна освіта, коли в дітей розвивається любов і прихильність до навчання й самонавчання на все життя. Тому уряд спрямовує значні кошти на розвиток освіти в Україні», — зазначив Прем’єр.

Він подякував усім, хто піклується про дітей, зокрема вчителям, медикам, волонтерам, благодійникам, представникам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, небайдужим українцям і міжнародним партнерам. Він висловив вдячність першій леді Олені Зеленській за її зусилля у ключових сферах захисту прав дітей.

Патронатні родини в ОТГ

Учасники наради обговорили системні рішення для поліпшення умов життя, забезпечення доступу до освітніх, медичних послуг і посилення соціального захисту дітей. За підсумками наради Прем’єр доручив профільним міністерствам розробити та внести на розгляд уряду рішення для розв’язання проблемних питань в цих напрямах.

Обласні й Київська міська держадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування мають скоординувати діяльність територіальних громад у питаннях невідкладного утворення служб у справах дітей та активізувати роботу з розвитку сімейних форм виховання і створення патронатних сімей в кожній територіальній громаді.

З нагоди Дня захисту дітей міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав українців частіше ходити з дітьми в кіно, театри, музеї, читати їм книжки, виховуючи в них культурну жилку, яку вони вже дорослими вплетуть у своє життя.

«Усе починається змалечку — мова, бажання творити, критичне мислення. Користуйтеся будь-якою нагодою, щоб бути поруч з вашими дітьми і вашим майбутнім», — звернувся міністр до батьків зі своєї сторінки у фейсбуці.

Він акцентував, що діти — драйвери всього навколо, вони бувають неслухняні та гіперактивні, веселі й творчі, але головне — люблячі та щирі. Вони маленьке відображення нас. Найчастіше навіть того найкращого, чого самі не помічаємо. Вони бачать світ у яскравих кольорах і вказують нам на них, коли ми занадто переймаємось якимись приземленими проблемами.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»