У області підписали меморандум про співпрацю щодо реалізації проекту будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів та впровадження стратегії управління відходами. Підписи під цим документом поставили голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик та партнери з Литовської Республіки.
В області про проблему утилізації сміття говорять давно. Виходом із ситуації завжди вважали створення сміттєпереробного підприємства. Тож важливість зустрічі голови облдержадміністрації Володимира Гунчика з представниками підприємств із Литовської Республіки на чолі зі Штрьомером Віргініюсом, які мають значний досвід у впровадженні сучасних технологій у галузі поводження з відходами, переоцінити важко.
Очільник краю впевнений: новий об’єкт потрібно зводити у Ковелі. Бо міжнародні транзитні лінії електропередач проходять через це місто. А енергію за зеленим тарифом від переробки сміття натомість використовуватимуть для діяльності мережі.
Загалом до проблеми мають намір підійти комплексно. Тож говорять не лише про будівництво заводу, а й про появу на Волині значної кількості локальних пунктів збирання й сортувальних ліній неподалік найбільших населених пунктів краю і на території діючих сміттєзвалищ. Подібні проекти в Європі потужністю 400 тисяч тонн відходів вартують у межах 50 мільйонів євро. В області розраховують збирати 170—200 тисяч тонн. Про остаточну вартість підприємства наразі не говорять, але сподіваються вкластися у 30 мільйонів євро.
У планах на цей рік — зробити і техніко-економічне обґрунтування, і перейти до безпосередньої фази реалізації проекту. «У 2019-му одним із перших пунктів пропозицій щодо Державного фонду регіонального розвитку буде саме фінансування з держбюджету частини реалізації цього будівництва», — запевнив Володимир Гунчик.
Підсумком робочої зустрічі стало підписання меморандуму із майбутніми партнерами, які створили консорціум із українсько-литовсько-латвійських компаній. Зарубіжним координатором проекту стане компанія ТОВ «КЛВ ЕКО». А в області натомість сподіваються на допомогу держави — тобто Міністерства економіки, розвитку і торгівлі та державного бюджету у розрізі Державного фонду регіонального розвитку. Свої частки внесуть і всі місцеві бюджети.